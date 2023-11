Golden Eagle (SMMT) Proyeksi Harga Batu Bara 2024 di Kisaran US$40 per Ton

PT Golden Eagle Energy Tbk. (SMMT) memproyeksi harga batu bara akan menyentuh kisaran US$40 per ton pada kuartal III/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten tambang, PT Golden Eagle Energy Tbk. (SMMT) memproyeksi harga batu bara akan menyentuh kisaran US$40 per ton pada kuartal III/2024.

Direktur Golden Eagle Energy Denny Kusmayadi menuturkan, sepanjang tahun 2023 telah terjadi penurunan harga batu bara dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Meski demikian, Denny memperkirakan di akhir tahun ini akan terjadi peningkatan harga batu bara.

"Prediksi harga batu bara di November-Desember 2023 ada kenaikan. Tetapi di 2024 agak melandai," ucap Denny dalam paparan publik SMMT di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Dia merinci, harga batu bara di sisa tahun 2023 masih akan berada di atas US$60 per ton. Sementara itu, pada 2024, SMMT memperkirakan harga batu bara melandai dengan menyentuh level US$59,2 per ton, dan turun kembali ke level US$40 per ton sampai kuartal III/2024.

SMMT memperkirakan harga batu bara akan kembali mengalami peningkatan di akhir tahun 2024 dengan menyentuh level US$50 per ton.

Berdasarkan data Bloomberg, harga batu bara ICE Newcastle kontrak Desember 2023 menguat 0,99% atau 1,25 poin ke level US$127,25 per metrik ton pada Rabu (15/11/2023). Kemudian, batu bara ICE Newcastle kontrak November 2023 menguat 0,61% atau 0,75 poin ke level US$123,25 per metrik ton.

Adapun, sepanjang kuartal III/2023, PT Golden Eagle Energy telah mencetak produksi batu bara sebesar 1,95 juta ton.

Direktur Utama SMMT Budi Susanto mengatakan SMMT mencetak volume produksi hingga 1,95 juta ton, atau turun 20% secara tahunan dari periode yang sama tahun lalu sebesar 2,44 juta ton.

SMMT mencetak volume penjualan yang turun menjadi sebesar 1,96 juta ton sampai kuartal III/2023. Volume penjualan ini turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,25 juta ton.

Hingga akhir September 2023, SMMT membukukan peningkatan penjualan bersih menjadi Rp771,50 miliar atau naik 8% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, laba bersih SMMT turun 42% menjadi Rp177,53 miliar.

Manajemen menuturkan penurunan laba bersih ini disebabkan antara lain karena menurunnya harga komoditas batu bara dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

