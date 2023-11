IHSG dan Bursa Asia Jatuh, Investor Waswas Pidato The Fed

IHSG hari ini turun bersama Bursa Asia lainnya seiring dengan penantian investor terhadap pidato sejumlah pejabat The Fed pekan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Asia termasuk indeks harga saham gabungan (IHSG) jatuh pada hari ini, Rabu (8/11/2023), karena investor mewaspadai sejumlah pidato pejabat The Fed pekan ini.

Per pukul 14.40 WIB, Topix Tokyo turun 1,16%, Hang Seng Hong Kong turun 0,56%, Strait Times Singapura turun 1,57%. IHSG juga turun 0,85% menjadi 6.785,61.

Saham-saham di Asia dan Eropa serta saham-saham berjangka AS tergelincir pada hari Rabu karena para investor menunggu untuk mendengar lebih banyak dari para pejabat Federal Reserve yang akan berbicara minggu ini, termasuk Ketua Jerome Powell.

Indeks-indeks ekuitas Asia menurun. Indeks Topix Jepang berkinerja buruk dibandingkan dengan indeks-indeks lainnya setelah saham-saham bank Jepang turun tajam.

Saham bank di Negeri Sakura tertekan karena penurunan imbal hasil obligasi mengurangi ekspektasi profitabilitas yang lebih tinggi dan para investor mengambil untung dari salah satu sektor dengan kinerja terbaik tahun ini. Saham-saham Cina melemah setelah berfluktuasi antara keuntungan dan kerugian.

Para investor menantikan data ekonomi termasuk inflasi Jerman dan penjualan ritel Italia, serta komentar dari para pembuat kebijakan AS minggu ini termasuk Powell dan Presiden Fed New York John Williams, untuk melihat seberapa keras bank sentral akan melawan pelonggaran kondisi keuangan yang terjadi baru-baru ini.

"Para investor dengan hati-hati bertengger di tepi sebelum momen pengecekan realitas. Pidato Ketua Fed Powell hari ini dan data inflasi China besok memiliki potensi yang potensi besar untuk meneliti, dan bahkan mungkin membalikkan, optimisme kenaikan saham baru-baru ini," kata Hebe Chen, analis di IG Markets Ltd., mengutip Bloomberg.

Obligasi AS stabil setelah spekulasi mengenai kenaikan suku bunga The Fed tahun depan membuat suku bunga obligasi turun tajam pada hari Selasa. Imbal hasil 10 tahun bertambah dua basis poin setelah jatuh di bawah 4,6% karena para pedagang mengabaikan komentar hawkish dari The Fed.

Harga minyak bertahan di dekat level terendah tiga bulan karena perkiraan penurunan konsumsi bensin AS menambah serangkaian indikator yang menunjukkan bahwa prospek permintaan memburuk. China, importir terbesar di dunia, juga melihat penurunan permintaan minyak seiring dengan mendekatnya musim dingin.

"Penurunan harga minyak disebabkan oleh kekhawatiran akan permintaan yang stagnan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ada penurunan yang nyata terutama pada saham-saham yang sensitif secara ekonomi seperti perusahaan-perusahaan perdagangan, baja, dan transportasi laut," kata Rina Oshimo, ahli strategi senior di Okasan Securities.

Ekuitas global siap untuk reli dua digit pada tahun 2024 jika The Fed mengubah kebijakan moneternya dan memungkinkan ekonomi untuk menghindari resesi, menurut ahli strategi HSBC Holdings Plc.

