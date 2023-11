Link Net (LINK) Tak Khawatir Persaingan dengan Starlink Elon Musk

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Anak usaha PT XL Axiata Tbk. (EXCL), PT Link Net Net Tbk. (LINK) menyampaikan tidak khawatir apabila satelit Low Earth Orbit (LEO) milik Elon Musk, Starlink, nantinya masuk ke Indonesia.

Chief Marketing Officer LINK Santiwati Basuki menuturkan menurut pendapatan pribadinya, setiap operator telekomunikasi bisa datang ke Indonesia karena pangsa pasar Indonesia yangg sangat besar. Selain itu, dia melihat penetrasi fixed broadband masih terlampau kecil, hanya 16%-17% saat ini.

"Jadi itu pasti jadi daya tarik semua operator, baik lokal maupun internasional untuk masuk. Tinggal saat mereka masuk, segmen mana yang mau dibidik," ujar Santiwati di Tangerang, Rabu (8/11/2023).

Santiwati menuturkan apabila Starlin masuk menyasar segmen bawah, bisa dipastikan Starlink akan berkompetisi dengan para operator di Indonesia. Adapun untuk First Media, kata dia, pihaknya konsentrasi dengan target yang ada untuk membidik pasar menengah ke atas.

Menurutnya, segmen menengah ke atas tidak hanya tergiur dengan harga layanan yang murah, tetapi juga value for money.

"Selama kami konsentrasi melakukan inovasi, seperti kerja sama dengan Vidio, tentunya kami percaya itu akan bisa diterima oleh target segmen kami di menengah ke atas," ucapnya.

Dia melanjutkan, kompetisi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam bisnis penyedia layanan internet. Menurut Santiwati, yang paling bisa dilakukan pihaknya saat ini adalah mengamati bagaimana kompetisi tersebut di pasar.

Santiwati menuturkan saat ini yang terpenting adalah melakukan riset mengenai kebutuhan pelanggan, teknologi, serta layanan yang akan diberikan ke pelanggan.

Sebagai informasi, First Media yang merupakan bagian dari LINK baru saja meresmikan kerja sama dengan Vidio untuk menghadirkan paket Vidio Diamond bagi pelanggan First Media. Kerja sama ini memperluas akses pelanggan First Media dalam menikmati konten hiburan dan tayangan olahraga premium.

