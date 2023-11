6 Saham Ini Berpotensi Cuan saat Rilis Ekonomi RI Kuartal III/2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpeluang melenggang ke zona hijau saat perilisan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal III/2023.

Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan IHSG akhir pekan lalu ditutup naik 0,55% dan disertai dengan net buy investor asing senilai Rp452 miliar. Menurutnya, IHSG hari ini berpotensi melanjutkan rebound setelah data unemployment Amerika Serikat naik di atas proyeksi.

"Kami memprediksi level support IHSG hari ini berada di 6.690-6.750 dan level resistensi IHSG berada di 6.830-6.860," kata Fanny dalam riset harian, Senin (6/11/2023).

Dari sentimen bursa global, pada Jumat lalu indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat sebesar 0,66%, begitu juga dengan S&P 500 yang naik sebesar 0,94%, sementara indeks Nasdaq menguat lebih tinggi sebesar 1,38%.

Data Non-farm payrolls AS sebesar 150.000 per Oktober 2023, di bawah perkiraan, menunjukkan upaya Federal Reserve untuk meredam inflasi mungkin berhasil. Adapun obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun lebih dari 9 bps menjadi 4,57%, begitu juga dengan yield US Treasury 2 tahun turun 13 bps menjadi 4,8% pada akhir pekan lalu.

Sementara itu, dari sentimen domestik, hari ini Indonesia akan menyampaikan tingkat pertumbuhan ekonomi kuartal III/2023 yang diperkirakan sebesar 5,05% YoY atau 1,71% QoQ.

Berikut saham pilihan BNI Sekuritas untuk perdagangan Senin, 6 November 2023:

1. BBCA: Buy on Weakness

Support di 8.875, cutloss jika break di bawah 8.800.

Jika tidak break di bawah 8.800, potensi naik ke 8.950-9.000 short term

2. BIPI: Spec Buy

Support di 109, cutloss jika break di bawah 106.

Jika tidak break di bawah 109, potensi naik ke 111-113 short term

3. META: Spec Buy

Support di 234, cutloss jika break di bawah 230.

Jika tidak break di bawah 234, potensi naik ke 240-246 short term

4. TLKM: Buy on Weakness

Support di 3.540, cutloss jika break di bawah 3.500.

Jika tidak break di bawah 3.500, potensi naik ke 3.620-3.670 short term

5. ACES: Spec Buy

Support di 810, cutloss jika break di bawah 790.

Jika tidak break di bawah 810, potensi naik ke 830-845 short term

6. BREN: Spec Buy

Support di 4.070, cutloss jika break di bawah 3.900.

Jika tidak break di bawah 4.070, potensi naik ke 4.200-4.300 short term

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

