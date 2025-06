Permudah Akses Investor Muda, New BIONS by BNI Sekuritas Tawarkan Fitur Canggih

Investor ritel Gen Z & milenial dominasi pasar modal, BNI Sekuritas luncurkan New BIONS untuk dukung investasi digital yang cepat, mudah, dan edukatif

Bisnis.com, JAKARTA — Kebangkitan investor ritel di Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, sebanyak 79% investor individu di pasar modal saat ini berasal dari kalangan Gen Z dan milenial.

Per Maret 2025, jumlah total investor pasar modal nasional telah mencapai 15,77 juta single investor identification (SID). Dari jumlah itu, investor saham mengalami pertumbuhan sebesar 21,42% sepanjang 2024 hingga menyentuh 6,38 juta SID.

Fenomena ini menandai pergeseran besar dalam lanskap investasi Indonesia. Generasi muda, yang dikenal sebagai digital native, menuntut platform investasi yang cepat, intuitif, dan mudah diakses.

Melihat peluang ini, pelaku industri jasa keuangan, termasuk perbankan dan sekuritas di Indonesia, kini berlomba-lomba menghadirkan layanan digital yang mampu memenuhi ekspektasi investor muda.

Salah satunya adalah New BIONS by BNI Sekuritas (New BIONS), yang secara resmi diluncurkan oleh PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas), Perusahaan Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pada 5 Mei 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai platform investasi berbasis aplikasi dengan beragam fitur inovatif.

“Generasi muda Indonesia telah menjadi motor penggerak baru dalam pasar modal. Dengan New BIONS -, kami tidak hanya menyediakan platform investasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman berinvestasi yang sesuai dengan kebutuhan Gen Z dan milenial digital, informatif, dan responsif. Selain itu, New BIONS juga menyediakan berbagai produk dalam satu platform yang dapat memudahkan mereka dalam bertransaksi,” ujar Direktur Retail Markets & Technology BNI Sekuritas Teddy Wishadi.

Sejumlah fitur unggulan New BIONS yang dihadirkan untuk menjawab kebutuhan investor ritel muda antara lain:

Trading Ideas, yang menyajikan rekomendasi saham eksklusif langsung dari tim riset BNI Sekuritas. Fitur ini memberikan kombinasi analisis teknikal dan fundamental secara praktis, dengan update terbaru yang bisa diakses melalui home screen.

Stock Dashboard, dalam fitur ini, investor bisa mendapatkan informasi yang spesifik tentang suatu emiten, baik informasi seputar perdagangan saham, keuangan perusahaan, aksi korporasi dan lainnya.

Auto Subscription Mutual Fund, memfasilitasi investasi reksa dana berkala secara otomatis, membantu investor muda yang ingin berinvestasi secara konsisten tanpa harus terus memantau pasar.

Selain itu, New BIONS tampil dengan desain antarmuka modern yang semakin user-friendly dan dilengkapi dengan informasi edukasi terkait investasi sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan investasi Nasabah.

“Dengan pendekatan inovatif ini, kami ingin membantu para investor muda untuk terus tumbuh, meningkatkan literasi finansial, serta lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi di tengah dinamika pasar,” tambah Teddy.

Sejak diluncurkan pertama kali, New BIONS telah menunjukkan kinerja yang kuat dan dipercaya oleh investor ritel. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 500.000 kali di Google Play Store (angka agregat untuk platform sebelumnya BIONS Mobile) dan meraup lebih dari 5.000 unduhan khusus untuk versi terbaru di App Store (sumber: bnisekuritas.co.id-play.google.com-apps.apple.com).

Keandalan platform ini pun ditunjang oleh ajang kompetisi BIONS Cuanpionship, kompetisi trading saham tahunan BNI Sekuritas, yang berhasil mendongkrak Rata‑Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) hingga 24%, sebuah bukti nyata kontribusi BIONS terhadap dinamika pasar modal ritel Indonesia (sumber: bions.id-bnisekuritas.co.id).

Dengan momentum pertumbuhan investor ritel yang diprediksi akan terus berlanjut, platform digital seperti New BIONS dinilai memainkan peran penting dalam mendorong demokratisasi akses investasi di Indonesia.

Berkomitmen menjadi mitra strategis bagi para investor di Indonesia, khususnya generasi muda yang melek teknologi, aplikasi New BIONS kini dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Wujudkan rencana investasi yang lebih optimal dengan platform yang andal dan terpercaya.