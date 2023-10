10 Saham Paling Banyak Dijual Asing, BBCA Net Sell Rp440,2 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berakhir di zona merah tertekan oleh aksi jual investor asing (net sell) dengan nilai jumbo.

Berdasarkan data RTI, Rabu (18/10/2023), IHSG hari ini ditutup turun 0,17% atau 11,70 poin ke 6.927,90. Sepanjang hari, IHSG bergerak di rentang 6.908,28-6.968,25.

Sebanyak 209 saham menguat, 321 saham melemah, dan 220 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa mencapai Rp10.728,05 triliun. Net sell asing hari ini di seluruh pasar mencapai Rp1,57 triliun.

Dari sentimen luar negeri, perhatian pasar tertuju pada data terbaru ekonomi China dan Amerika Serikat. Mengutip Reuters, Rabu (18/10/2023), kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini sama-sama melampaui perkiraan, namun pertumbuhan ekonomi AS tampaknya telah melampaui ekspansi China, dan merupakan perkembangan yang agak mengkhawatirkan bagi para pengamat Federal Reserve dan pasar obligasi.

Ketika kengerian perang di Gaza dan Israel membuat dunia gelisah, kunjungan Presiden AS Joe Biden ke wilayah tersebut pada Rabu tetap menjadi titik fokus perihal apa yang akan terjadi selanjutnya di sana.

Harga energi kembali naik karena rasa cemas investor, namun pasar global telah beralih ke sejumlah informasi terbaru mengenai perekonomian dan laporan kinerja perusahaan sebagai panduan.

Serangkaian data ritel dan industri AS yang gagal mencapai konsensus pada bulan September telah menyebabkan bursa saham Wall Street berjuang untuk meningkatkan perkiraan pertumbuhan AS.

Data perumahan baru di AS adalah yang indikator berikutnya pada Rabu karena perusahaan-perusahaan raksasa AS, Tesla dan Netflix, membebani pendapatan kuartal ketiga dan bank-bank besar di AS terus mencatatkan kinerja yang mengesankan.

Bahkan ketika kekhawatiran gagal bayar meningkat pada perusahaan-perusahaan properti terkemuka dan pertumbuhan PDB tahunan melambat memasuki paruh kedua, data terbaru pada Rabu menunjukkan perekonomian China juga mengalahkan ekspektasi pada kuartal ketiga karena konsumsi dan aktivitas industri menguat.

Kombinasi dari tekanan pertumbuhan yang tinggi dan kembalinya harga minyak mentah AS ke level tertinggi dalam dua minggu telah memicu kembali kekhawatiran inflasi.

Pasar berjangka AS kembali memperhitungkan kemungkinan lebih dari 50% bank sentral akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan Januari 2024, membuat pasar mengamati catatan harian pejabat senior Fed untuk mendapatkan panduan pada Rabu. Sentimen ini akan berpuncak pada pidato utama dari Ketua Fed Jerome Powell besok (19/20/2023).

10 Saham Paling Banyak Dijual Asing, Rabu 18 Oktober 2023:

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) net foreign sell Rp440,2 miliar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) net foreign sell Rp239,4 miliar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) net foreign sell Rp183,2 miliar PT Indosat Tbk. (ISAT) net foreign sell Rp60,7 miliar PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) net foreign sell Rp44 miliar PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) net foreign sell Rp30,6 miliar PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) net foreign sell Rp26,3 miliar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) net foreign sell Rp25,7 miliar PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) net foreign sell Rp24,8 miliar PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) net foreign sell Rp22,7 miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News