William Tanuwijaya Jual 332 Juta Saham di GOTO, Cuan Rp26 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) William Tanuwijaya menyampaikan telah menjual sejumlah 332,2 juta saham GOTO Seri A yang dimilikinya secara langsung dan tidak langsung.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), William Tanuwijaya mengatakan jumlah saham yang dijual adalah 332,22 juta saham Seri A yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung atau setara dengan 0,03 persen dari modal ditempatkan dan disetor GOTO.

William melakukan penjualan saham ini pada harga penjualan rata-rata Rp78,89 per saham. Penjualan saham ini dilakukan William pada tanggal 9-13 Oktober 2023.

Dengan harga penjualan tersebut, artinya William mendapatkan dana segar sebanyak Rp26,2 miliar dari saham GOTO.

"Tujuan dari transaksi adalah untuk kebutuhan penting untuk pribadi," kata William, Jumat (13/10/2023).

Dengan penjualan ini, jumlah saham seri A yang dimiliki langsung oleh William adalah sebanyak 8,06 miliar saham dari 8,39 miliar saham sebelumnya.

Sementara itu, jumlah saham Seri B yang dimiliki William adalah sebanyak 12,58 miliar saham, atau tidak berubah dari sebelumnya. Dengan demikian, jumlah total kepemilikan dan persentase saham William di GOTO adalah 20,64 miliar saham Seri A dan Seri B, atau setara dengan 1,72% dari modal ditempatkan dan disetor GOTO.

Sebagai informasi, saham GOTO kembali ditutup melemah 8,22% ke level Rp67 per saham. Artinya, saham GOTO telah mengalami pelemahan selama sepekan berturut-turut.

Level harga penutupan ini merupakan level harga penutupan terendah saham GOTO sepanjang masa.

Saham GOTO sempat menyentuh level all time low pada harga Rp66 per saham hari ini. Saham GOTO diperdagangkan pada rentang Rp66-Rp75 per saham hari ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News