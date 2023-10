Resep Khusus Dirut Kimia Farma (KAEF) Jaga Kepercayaan Karyawan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) David Utama memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan integritasnya sebagai seorang pemimpin.

Menduduki jabatan tertinggi di KAEF, David mengaku memilih untuk bersikap terbuka dengan seluruh karyawannya. Tak tanggung-tanggung, dirut emiten BUMN farmasi ini bahkan kerap menunjukkan riwayat penggunaan kartu kredit pribadinya ke karyawan Kimia Farma.

Kebiasaan ini mulai dilakukan David sesaat setelah dirinya resmi menjabat sebagai Dirut KAEF. Seringnya, kebiasaan ini dilakukan ketika pria berumur 58 tahun itu tengah memimpin rapat-rapat besar yang dijalankan oleh manajemen perseroan.

"Di meeting besar, saya keluarkan dompet saya, saya perlihatkan kartu kredit saya. Semua orang [karyawan KAEF] berhak tahu saya pakai kartu ini untuk apa saja, bahkan satpam sekalipun boleh tahu," jelas dia dalam agenda Leader's Day di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (11/10/2023).

Adapun, David menilai bahwa integritas merupakan pondasi utama dalam upaya menciptakan kepemimpinan yang kuat. Menurutnya, seorang pemimpin yang berintegritas tinggi akan berpeluang besar untuk memperoleh kepercayaan dari banyak pihak.

Tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari karyawannya sendiri, integritas yang ditunjukkan David bahkan berhasil membuat mantan CEO General Electric Healthcare Asean tersebut dipercayai langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Kepercayaan ini terpancar dari keputusan Erick Thohir yang resmi menunjuk David sebagai bos baru Kimia Farma dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan pada Rabu (11/5/2022).

"Saya masuk ke KAEF bukan dengan melobi, Pak Erick tidak kenal saya, tidak ada saya di telfon atau dititipkan sesuatu. Pesan khusus Pak Erick untuk saya adalah you need to become garda terdepan sektor kesehatan Indonesia. Saya tidak ada tekanan dan intervensi," sambung dia.

Sebagaimana diketahui, RUPS Kimia Farma resmi memutuskan David Utama sebagai Direktur Utama menggantikan Verdi Budidarmo. Sosoknya ternyata memiliki pengalaman panjang di industri kesehatan.

Sebelum akhirnya menjabat sebagai Dirut Kimia Farma, David tercatat sebagai co-founder Primary Healthcare Venture Asean dan perusahaan manufaktur kesehatan, Tigasatu Medika Pratama sejak Januari 2017.

Kemudian, dia juga sempat menduduki posisi Presiden & CEO GE Healthcare Asean sejak Juli 2010 hingga Desember 2016. Healthcare Asean merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas teknologi kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan.

