BEI Jatuhkan Sanksi ke 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan, Cek Daftarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi berupa peringatan tertulis I kepada 103 emiten yang belum melaporkan kinerja keuangan semester I/2025 sampai batas akhir pelaporan.
Sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran sanksi ini antara lain PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT Green Power Group Tbk. (LABA) hingga PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA)
Dalam pengumuman tertanggal 15 Agustus 2025, Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI Teuku Fahmi Ariandar menyebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan interim per 30 Juni 2025 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik jatuh pada Kamis, 31 Juli 2025.
Ketentuan tersebut merujuk pada sejumlah regulasi, salah satunya adalah Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00006/BEI/10-2019 tertanggal 28 Oktober 2019 perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Perusahaan Tercatat.
Lebih lanjut, Ketentuan III.1.1.5.2. Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang mengatur Laporan Keuangan Interim yang diaudit atau ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik wajib disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud.
“Serta Berdasarkan Pengumuman Bursa Nomor Peng-S-00018/BEI.PLP/08-2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Sanksi atas Penyampaian Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2025, Bursa telah mengenakan sanksi Peringatan Tertulis I kepada 103 Perusahaan Tercatat, yang belum menyampaikan Laporan Keuangan,” tulis BEI.
Berdasarkan pemantauan Bursa hingga batas waktu penyampaian Laporan Keuangan dimaksud, tercatat sebanyak 947 perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 30 Juni 2025. Kemudian 7 perusahaan memiliki tahun buku berbeda dan 53 perusahaan tidak wajib menyampaikan laporan keuangan audit yang berakhir per 30 Juni 2025.
Dari perusahaan-perusahaan tersebut, 752 perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan interim per 30 Juni 2025 dan 103 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan yang tidak ditelaah secara terbatas dan tidak diaudit oleh akuntan publik hingga tanggal 31 Juli 2025 dikenakan peringatan tertulis I.
Berikut Daftar 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan semester I/2025:
1. AKKU PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk
2. ALTO PT Tri Banyan Tirta Tbk
3. AMMS PT Agung Menjangan Mas Tbk
4. ARGO PT Argo Pantes Tbk
5. ARMY PT Armidian Karyatama Tbk
6. ASLI PT Asri Karya Lestari Tbk
7. ATLA PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk
8. BEBS PT Berkah Beton Sadaya Tbk
9. BIKA PT Binakarya Jaya Abadi Tbk
10. BIPI PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk
11. BLOG PT Trimitra Trans Persada Tbk
12. BOSS PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk
13. BSSR PT Baramulti Suksessarana Tbk
14. BTEL PT Bakrie Telecom Tbk
15. BULL PT Buana Lintas Lautan Tbk
16. CBMF PT Cahaya Bintang Medan Tbk
17. CLAY PT Citra Putra Realty Tbk
18. COAL PT Black Diamond Resources Tbk
19. COIN PT Indokripto Koin Semesta Tbk
20. COWL PT Cowell Development Tbk
21. CPRI PT Capri Nusa Satu Properti Tbk
22. CTTH PT Citatah Tbk
23. DEAL PT Dewata Freightinternational Tbk
24. DEWI PT Dewi Shri Farmindo Tbk
25. DKHH PT Cipta Sarana Medika Tbk
26. DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
27. DPUM PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
28. DUCK PT Jaya Bersama Indo Tbk
29. ETWA PT Eterindo Wahanatama Tbk
30. FIMP PT Fimperkasa Utama Tbk
31. FLMC PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
32. GAMA PT Aksara Global Development Tbk
33. GLVA PT Galva Technologies Tbk
34. GOLL PT Golden Plantation Tbk
35. HITS PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
36. HKMU PT HK Metals Utama Tbk
37. HOME PT Hotel Mandarine Regency Tbk
38. HOPE PT Harapan Duta Pertiwi Tbk
39. HOTL PT Saraswati Griya Lestari Tbk
40. IBFN PT Intan Baru Prana Tbk
41. ICON PT Island Concepts Indonesia Tbk
42. INDX PT Tanah Laut Tbk
43. INTA PT Intraco Penta Tbk
44. IPPE PT Indo Pureco Pratama Tbk
45. JAST PT Jasnita Telekomindo Tbk
46. JSKY PT Sky Energy Indonesia Tbk
47. KAEF PT Kimia Farma Tbk
48. KAYU PT Darmi Bersaudara Tbk
49. KBRI PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
50. KING PT Hoffmen Cleanindo Tbk
51. KOKA PT Koka Indonesia Tbk
52. LABA PT Green Power Group Tbk
53. LCGP PT Eureka Prima Jakarta Tbk
54. LCKM PT LCK Global Kedaton Tbk
55. LEAD PT Logindo Samudramakmur Tbk
56. LMAS PT Limas Indonesia Makmur Tbk
57. MABA PT Marga Abhinaya Abadi Tbk
58. MAGP PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk
59. MAYA PT Bank Mayapada Internasional Tbk
60. MGLV PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
61. MKNT PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
62. MTFN PT Capitalinc Investment Tbk
63. MTRA PT Mitra Pemuda Tbk
64. NANO PT Nanotech Indonesia Global Tbk
65. NASI PT Wahana Inti Makmur Tbk
66. NPGF PT Nusa Palapa Gemilang Tbk
67. NUSA PT Sinergi Megah Internusa Tbk
68. PDPP PT Primadaya Plastisindo Tbk
69. PGLI PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk
70. PLAS PT Polaris Investama Tbk
71. PMMP PT Panca Mitra Multiperdana Tbk
72. POLL PT Pollux Properties Indonesia Tbk
73. POOL PT Pool Advista Indonesia Tbk
74. PPGL PT Prima Globalindo Logistik Tbk
75. PTDU PT Djasa Ubersakti Tbk
76. PTPW PT Pratama Widya Tbk
77. PURE PT Trinitan Metals and Minerals Tbk
78. PYFA PT Pyridam Farma Tbk
79. RIMO PT Rimo International Lestari Tbk
80. SBAT PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk
81. SIMA PT Siwani Makmur Tbk
82. SKYB PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
83. SOUL PT Mitra Tirta Buwana Tbk
84. SQMI PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
85. SRIL PT Sri Rejeki Isman Tbk
86. STRK PT Lovina Beach Brewery Tbk
87. SUGI PT Sugih Energy Tbk
88. SWAT PT Sriwahana Adityakarta Tbk
89. TDPM PT Tianrong Chemicals Industry Tbk
90. TECH PT Indosterling Technomedia Tbk
91. TELE PT Omni Inovasi Indonesia Tbk
92. TGUK PT Platinum Wahab Nusantara Tbk
93. TOPS PT Totalindo Eka Persada Tbk
94. TOYS PT Sunindo Adipersada Tbk
95. TRAM PT Trada Alam Minera Tbk
96. TRIL PT Triwira Insanlestari Tbk
97. TRON PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
98. TRUE PT Triniti Dinamik Tbk
99. UNIT PT Nusantara Inti Corpora Tbk
100. UNSP PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
101. WGSH PT Wira Global Solusi Tbk
102. WINR PT Winner Nusantara Jaya Tbk
103. ZBRA PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.