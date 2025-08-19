BEI Jatuhkan Sanksi ke 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan, Cek Daftarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi berupa peringatan tertulis I kepada 103 emiten yang belum melaporkan kinerja keuangan semester I/2025 sampai batas akhir pelaporan.

Sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran sanksi ini antara lain PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT Green Power Group Tbk. (LABA) hingga PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA)

Dalam pengumuman tertanggal 15 Agustus 2025, Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI Teuku Fahmi Ariandar menyebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan interim per 30 Juni 2025 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik jatuh pada Kamis, 31 Juli 2025.

Ketentuan tersebut merujuk pada sejumlah regulasi, salah satunya adalah Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00006/BEI/10-2019 tertanggal 28 Oktober 2019 perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Perusahaan Tercatat.

Lebih lanjut, Ketentuan III.1.1.5.2. Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang mengatur Laporan Keuangan Interim yang diaudit atau ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik wajib disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud.

“Serta Berdasarkan Pengumuman Bursa Nomor Peng-S-00018/BEI.PLP/08-2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Sanksi atas Penyampaian Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2025, Bursa telah mengenakan sanksi Peringatan Tertulis I kepada 103 Perusahaan Tercatat, yang belum menyampaikan Laporan Keuangan,” tulis BEI.

Berdasarkan pemantauan Bursa hingga batas waktu penyampaian Laporan Keuangan dimaksud, tercatat sebanyak 947 perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 30 Juni 2025. Kemudian 7 perusahaan memiliki tahun buku berbeda dan 53 perusahaan tidak wajib menyampaikan laporan keuangan audit yang berakhir per 30 Juni 2025.

Dari perusahaan-perusahaan tersebut, 752 perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan interim per 30 Juni 2025 dan 103 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan yang tidak ditelaah secara terbatas dan tidak diaudit oleh akuntan publik hingga tanggal 31 Juli 2025 dikenakan peringatan tertulis I.

Berikut Daftar 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan semester I/2025:

1. AKKU PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk

2. ALTO PT Tri Banyan Tirta Tbk

3. AMMS PT Agung Menjangan Mas Tbk

4. ARGO PT Argo Pantes Tbk

5. ARMY PT Armidian Karyatama Tbk

6. ASLI PT Asri Karya Lestari Tbk

7. ATLA PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk

8. BEBS PT Berkah Beton Sadaya Tbk

9. BIKA PT Binakarya Jaya Abadi Tbk

10. BIPI PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk

11. BLOG PT Trimitra Trans Persada Tbk

12. BOSS PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk

13. BSSR PT Baramulti Suksessarana Tbk

14. BTEL PT Bakrie Telecom Tbk

15. BULL PT Buana Lintas Lautan Tbk

16. CBMF PT Cahaya Bintang Medan Tbk

17. CLAY PT Citra Putra Realty Tbk

18. COAL PT Black Diamond Resources Tbk

19. COIN PT Indokripto Koin Semesta Tbk

20. COWL PT Cowell Development Tbk

21. CPRI PT Capri Nusa Satu Properti Tbk

22. CTTH PT Citatah Tbk

23. DEAL PT Dewata Freightinternational Tbk

24. DEWI PT Dewi Shri Farmindo Tbk

25. DKHH PT Cipta Sarana Medika Tbk

26. DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk

27. DPUM PT Dua Putra Utama Makmur Tbk

28. DUCK PT Jaya Bersama Indo Tbk

29. ETWA PT Eterindo Wahanatama Tbk

30. FIMP PT Fimperkasa Utama Tbk

31. FLMC PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk

32. GAMA PT Aksara Global Development Tbk

33. GLVA PT Galva Technologies Tbk

34. GOLL PT Golden Plantation Tbk

35. HITS PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

36. HKMU PT HK Metals Utama Tbk

37. HOME PT Hotel Mandarine Regency Tbk

38. HOPE PT Harapan Duta Pertiwi Tbk

39. HOTL PT Saraswati Griya Lestari Tbk

40. IBFN PT Intan Baru Prana Tbk

41. ICON PT Island Concepts Indonesia Tbk

42. INDX PT Tanah Laut Tbk

43. INTA PT Intraco Penta Tbk

44. IPPE PT Indo Pureco Pratama Tbk

45. JAST PT Jasnita Telekomindo Tbk

46. JSKY PT Sky Energy Indonesia Tbk

47. KAEF PT Kimia Farma Tbk

48. KAYU PT Darmi Bersaudara Tbk

49. KBRI PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk

50. KING PT Hoffmen Cleanindo Tbk

51. KOKA PT Koka Indonesia Tbk

52. LABA PT Green Power Group Tbk

53. LCGP PT Eureka Prima Jakarta Tbk

54. LCKM PT LCK Global Kedaton Tbk

55. LEAD PT Logindo Samudramakmur Tbk

56. LMAS PT Limas Indonesia Makmur Tbk

57. MABA PT Marga Abhinaya Abadi Tbk

58. MAGP PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk

59. MAYA PT Bank Mayapada Internasional Tbk

60. MGLV PT Panca Anugrah Wisesa Tbk

61. MKNT PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

62. MTFN PT Capitalinc Investment Tbk

63. MTRA PT Mitra Pemuda Tbk

64. NANO PT Nanotech Indonesia Global Tbk

65. NASI PT Wahana Inti Makmur Tbk

66. NPGF PT Nusa Palapa Gemilang Tbk

67. NUSA PT Sinergi Megah Internusa Tbk

68. PDPP PT Primadaya Plastisindo Tbk

69. PGLI PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk

70. PLAS PT Polaris Investama Tbk

71. PMMP PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

72. POLL PT Pollux Properties Indonesia Tbk

73. POOL PT Pool Advista Indonesia Tbk

74. PPGL PT Prima Globalindo Logistik Tbk

75. PTDU PT Djasa Ubersakti Tbk

76. PTPW PT Pratama Widya Tbk

77. PURE PT Trinitan Metals and Minerals Tbk

78. PYFA PT Pyridam Farma Tbk

79. RIMO PT Rimo International Lestari Tbk

80. SBAT PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk

81. SIMA PT Siwani Makmur Tbk

82. SKYB PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk

83. SOUL PT Mitra Tirta Buwana Tbk

84. SQMI PT Wilton Makmur Indonesia Tbk

85. SRIL PT Sri Rejeki Isman Tbk

86. STRK PT Lovina Beach Brewery Tbk

87. SUGI PT Sugih Energy Tbk

88. SWAT PT Sriwahana Adityakarta Tbk

89. TDPM PT Tianrong Chemicals Industry Tbk

90. TECH PT Indosterling Technomedia Tbk

91. TELE PT Omni Inovasi Indonesia Tbk

92. TGUK PT Platinum Wahab Nusantara Tbk

93. TOPS PT Totalindo Eka Persada Tbk

94. TOYS PT Sunindo Adipersada Tbk

95. TRAM PT Trada Alam Minera Tbk

96. TRIL PT Triwira Insanlestari Tbk

97. TRON PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

98. TRUE PT Triniti Dinamik Tbk

99. UNIT PT Nusantara Inti Corpora Tbk

100. UNSP PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

101. WGSH PT Wira Global Solusi Tbk

102. WINR PT Winner Nusantara Jaya Tbk

103. ZBRA PT Dosni Roha Indonesia Tbk

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.