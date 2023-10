Anak Usaha Borong Kapal Baru, Wintermar (WINS) Terbitkan Corporate Guarantee Rp27,79 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pelayaran PT Wintermar Offshore Marine Tbk. (WINS) menjadi penjamin pinjaman entitas usaha sebesar US$1,78 juta atau setara Rp27,79 miliar (kurs jisdor Rp15.601) dari total pinjaman sebesar US$6,5 juta setara Rp101,40 miliar untuk pengadaan kapal baru.

Manajemen WINS menjelaskan jaminan utang kepada entitas usaha Fast Offshore Supply Pte. Ltd. (FOS) berdasarkan jumlah saham yang dimiliki WINS sebanyak 27,41 persen. Pembiayaan ini dalam rangka penambahan kapal baru jenis Fast Multipurpose Supply Vessel (FMPV).

“Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) sesuai persentase kepemilikan perseroan dalam FOS yakni sebesar 27,41 persen,” kata manajemen, dikutip Jumat (6/10/2023).

FOS telah membangun kapal FMPV dan juga telah memiliki 9 armada kapal jenis FMPV, di mana beberapa armada FOS tersebut sedang dalam kontrak kerja di Brunei Darussalam. FOS merencanakan untuk membangun 1 unit kapal FMPV untuk menambah kapasitas armada FMPV. Atas rencana ini, FOS telah memperoleh komitmen pendanaan dari CIFS sebesar US$6,5 juta.

Pinjaman ini ini berlangsung selama 48 bulan sejak dana pembiayaan dicairkan. Pinjaman diselenggarakan dengan bunga 4,95 persen per tahun ditambah Secured Overnight Financial Rate yang diterbitkan oleh The Federal Reserve Bank of New York.

Penambahan kapal FMPV merupakan salah satu strategi WINS untuk memenuhi permintaan pasar. Menurut WINS, permintaan minyak dan gas meningkat, mendorong harga minyak lebih tinggi. Kenaikan permintaan ini menyebabkan siklus pengeboran baru, yang mendorong pemanfaatan dan tingkat permintaan yang lebih tinggi di industri kapal offshore support vessel (OSV).

Sejalan dengan hal tersebut WINS melaksanakan strategi pertumbuhan, dengan penambahan armada kapal yang berfokus pada kapal bernilai lebih tinggi seperti tipe kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS), Platform Supply Vessel (PSV) dan Fast Multipurpose Supply Vessel (FMPV) dengan perkiraan melonjaknya permintaan atas kapal pendukung lepas pantai (OSV) akan mendorong peningkatan tarif sewa.

WINS menganggarkan capex sebesar US$18 juta sepanjang tahun 2023. Hingga semester I/ sebanyak 17,5 persen capex telah digunakan untuk pembelian 1 unit ASD-T. WINS saat ini memiliki total 42 unit kapal, 41 di antaranya dalam kondisi siap beroperasi.

Per Juni 2023, kontrak yang dikantongi WINS mencapai US$79 juta setara Rp1,18 triliun, meningkat dari US$70 juta pada Desember 2022 dan US$74juta pada akhir Mei 2023.

Saat ini terdapat beberapa kontrak jangka panjang WINS yang selesai pada kuartal I dan kuartal II/2023, sehingga terdapat periode transisi pasca penyelesaian kontrak.

