Simak 5 Saham Ini Berpotensi Cuan saat IHSG Menguat

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada perdagangan hari ini, Selasa, (3/10/2023), setelah ditutup menguat di level 6.961 pada perdagangan kemarin. Analis merekomendasikan saham ACES, NCKL, PGEO, ISAT, dan KEEN hari ini.

Tim Analis Bahana Sekuritas mengatakan pada perdagangan kemarin, Senin, (2/10/2023), IHSG naik 0,31 persen ke 6.961,45. Saham-saham penopang indeks kemarin yaitu BBCA yang naik 2,8 persen, AMMN menguat 3 persen, BBRI naik 0,5 persen, dan BMRI yang menguat 0,4 persen.

Penguatan IHSG kemarin didorong rilis data inflasi RI yang turun ke 2,28 persen year-on-year (yoy) pada September 2023, dari 3,27 persen yoy di Agustus 2023. Selain itu, S&P Global Manufacturing PMI Indonesia di level 52,3 pada September 2023. Adapun, investor asing kemarin mencatatkan nett buy Rp314 miliar.

"Diperkirakan hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas dengan rentang 6.850-7.050, sektoral yang dapat diperhatikan yaitu retail, metal mining, renewable energy, dan telecommunication," ujar Tim Analis Bahana Sekuritas dalam riset pada Selasa, (3/10/2023).

Dari sentimen global, bursa Wall Street ditutup beragam pada Senin, (2/10), pelaku pasar mencermati langkah hawkish The Fed dan menanti rilis data ketenagakerjaan AS. Harga minyak mentah ditutup melemah didorong penguatan dolar AS dan kekhawatiran kenaikan suku bunga AS. Selain itu pelemahan permintaan dari China turut menekan harga.

Sementara itu, bursa saham Asia kecuali Hong Kong, Taiwan, China, dan Korea yang sedang libur nasional, ditutup menguat setelah rilis data PMI Manufacturing China naik ke level 50,2 dari sebelumnya 49,7.

Berikut 5 Rekomendasi Saham Bahana Sekuritas Hari Ini:

ACES (BUY)

Closing Price: Rp785, Target Price: Rp820, Potential upside 4,46 persen.

Saham ACES terbentuk rising wedge berpotensi melanjutkan penguatan.

Area beli terbaik pada range Rp780-Rp790

Stoploss jika tutup di bawah level Rp770

NCKL (ACCUMULATIVE BUY)

Closing Price: Rp1.070, Target Price: Rp1.315, Potential Upside 22,90 persen.

Saham NCKL berhasil rebound dari bottoming area dan berpotensi terjadi penguatan.

Area beli terbaik pada range Rp1.050-Rp1.100

Stoploss jika parkir di bawah level Rp1.030

PGEO (BUY)

Closing Price: Rp1.500, Target Price: Rp1.630, Potential Upside 8,67 persen.

Saham PGEO terbentuk flag dan berpotensi terjadi penguatan.

Area beli terbaik pada range Rp1.475-Rp1.525

Stoploss jika tutup di bawah level Rp1.420

ISAT (BUY ON WEAKNESS)

Closing Price: Rp10.300, Target Price: Rp11.625, Potential Upside 12,86 persen.

ISAT berada pada peak area dan berpotensi terjadi koreksi.

Area beli terbaik pada rentang Rp9.650-Rp10.000

Stoploss jika tutup di bawah level Rp9.450

KEEN (BUY)

Closing Price: Rp905, Target Price: Rp1.095, Potential Upside 20,99 persen.

Saham KEEN terbentuk white candle berpotensi terjadi penguatan.

Area beli terbaik pada range Rp900-Rp925

Stoploss jika parkir di bawah level Rp890

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

