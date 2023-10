Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa (3/10/2023)

Smallest Font Largest Font

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini, Selasa (3/10/2023).

MNC Sekuritas dalam publikasi riset menyampaikan IHSG menguat 0,3 persen ke 6.961 dan masih didominasi oleh volume pembelian kemarin. Namun, penutupannya masih tertahan oleh MA20.

Saat ini, dalam jangka pendek masih terdapat kemungkinan akan adanya peluang IHSG menguat untuk membentuk wave b dari wave (ii) ke rentang area 6.995-7.017.

Namun, selama belum mampu break area resistance di 7,046, maka posisi IHSG masih rawan berbalik terkoreksi untuk menguji area support di 6.900 dan akan menuju ke rentang 6.747-6.861. Level support IHSG 6.900, 6.823, sedangkan level resisten IHSG 7.046, 7.080.

MNC Sekuritas merekomendasikan Buy on Weakness saham ACES, BBRI, JPFA, MAPA.

IHSG ditutup menguat 0,31 persen atau 21,5 poin ke level 6.961,45 pada perdagangan Senin (2/10/2023). Saham META milik Anthoni Salim, BBCA, dan AMMN mencatatkan penguatan.

Berdasarkan data Bloomberg, sebanyak 259 saham menguat, 266 saham melemah, dan 232 saham stagnan. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 6.939-6.984. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp10.370 triliun.

Saham PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) menjadi salah satu saham dengan peningkatan paling tinggi, yakni 25 persen ke level Rp280 per saham.

Selain saham META milik Grup Salim, saham dengan peningkatan tinggi adalah saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 2,83 persen ke level Rp9.075, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang naik 2,95 persen ke Rp6.100, dan saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 0,48 persen ke level Rp5.250 per saham.

Saham lain yang menguat adalah saham BMRI naik 0,41 persen ke level Rp6.050, saham BRPT naik 2,31 persen ke level Rp1.330, dan ASII naik 0,80 persen ke level Rp6.275.

Sebelumnya, Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan IHSG dan bursa regional Asia cenderung menguat dipengaruhi oleh legislator Amerika Serikat (AS) yang berhasil mencapai kesepakatan melolosakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran dan Presiden AS Joe Biden yang menandatangani RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU) untuk menghindari penutupan pemerintah atau shutdown.

Selain itu, hasil survei statistik yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang (Bank Of Japan) terkait short term economic survey of enterprises in Japan (The Tankan) menunjukan kepercayaan di kalangan produsen meningkat.

Sementara dari dalam negeri, Indeks Manufaktur Indonesia tumbuh melambat pada September 2023 dari bulan sebelumnya 53,9 menjadi 52,3. Penurunan tersebut sejalan dengan dengan output dan pertumbuhan pesanan baru yang menurun dikarenakan permintaan global yang lesu.

"Namun demikian sektor manufaktur masih berkembang dan masih berada di zona ekspansi tentunya ini memberikan pandangan positif pada kepercayaan dunia usaha dalam negeri terus membaik di seluruh sektor manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi di sektor ini dapat lebih membaik dalam waktu dekat," kata Pilarmas Sekuritas.

Sentimen juga datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan inflasi September 2023 mencapai 0,19 persen secara bulanan (month-to-month). Sedangkan secara tahunan (year-on-year) inflasi mencapai 2,28 persen.

Hal ini memberikan indikasi inflasi masih terkendali dan masih di rentang target inflasi 3,0±1 persen di tahun 2023.

Simak pergerakan IHSG hari ini secara live.