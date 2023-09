Manuver GOTO Gaet Pengguna KRL, Mampukah Kerek Pemasukan?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merilis fitur baru bernama GoRide Transit. Apakah bakal berpengaruh bagi saham dan kinerjanya?

Analis Panin Sekuritas Rizal Rafly mengungkapkan GoRide Transit merupakan salah satu upaya untuk memenangkan persaingan yang ketat di segmen on demand service (ODS).

GoRide Transit, lanjutnya, memberikan keuntungan bagi pelanggan melalui 3 aspek yaitu kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih hemat. Namun di sisi lain, juga langkah solutif GOTO menghindari bakar uang serta mempercepat target profitabilitasnya.

Dari sisi fundamental, Rafly menilai integrasi antara transportasi public dan layanan GoRide ini dapat mendorong pertumbuhan GTV GOTO. Pasalnya fitur anyar tersebut sejalan dengan strategi GOTO memperluas pasar, dan mempertahankan basis pelanggan peka harga.

“GoRide Transit juga merupakan salah satu bentuk konkrit strategi CEO baru GOTO Patrick Walujo untuk menjaga loyalitas pelanggan dengan menawarkan layanan hemat, terjangkau dan melayani segmen pasar yang luas dengan inovasi dan bukan bakar uang," kata Rafly, Jumat (29/9/2023).

Menurut Rafly, fokus GOTO ke depan adalah mengoptimalkan take rate. Menurutnya take rate dari ODS perseroan mencapai 21,7 persen pada kuartal II/2023 dibandingkan demgan tahun sebelumnua 21,6 persen.

Dia memperkirakan perseroan dapat menaikkan take rate segmen ODS ke level 23 persen.

“Optimalisasi take rate dapat dicapai ketika perseroan meningkatkan value added services, seperti peluncuran layanan premium seperti protect+ dan GoCar Luxe. Selain itu, terdapat juga layanan non-premium perseroan seperti mode hemat untuk mengakselerasi take rate dari segmen middle-to-low customer," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Grup GoTo Patrick Walujo berharap GoRide Transit dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik yang makin masif, sekaligus membantu mewujudkan mobilitas ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Patrick juga mengungkapkan GoRide Transit ini sejalan dengan strategi Grup GoTo dalam menghadirkan variasi produk untuk menjangkau kelompok konsumen yang lebih luas lagi.

“Sesuai dengan komitmen Three Zeros Grup GoTo,” ujar Patrick.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan inovasi ini membuat tarif untuk mobilitas masyarakat menjadi makin terjangkau.

“Pemerintah terus mendorong inovasi layanan transportasi daring sebagai angkutan first mile dan last mile (dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke kantor) dengan tarif yang terjangkau dan dengan menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan,” ujar Budi.

