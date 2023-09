Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Masih Sideways

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berisiko mengalami sideways karena investor masih mencerna keputusan yang diambil oleh The Fed

Bisnis.com, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berisiko mengalami sideways karena investor masih mencerna keputusan yang diambil oleh The Fed pada Rabu, (20/9/2023).

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai indeks komposit berisiko mengalami penurunan volume transaksi saham karena investor cenderung menunggu kejelasan dari hasil rapat The Fed.

"IHSG berpeluang menguji resistance di level 7.000 hari ini. Indikator MACD dan Stochastic RSI cenderung bergerak naik pasca membentuk golden cross. Meski demikian, potensi penguatan lanjutan tersebut dibayangi oleh penurunan volume transaksi," tulis tim pada Rabu, (20/9/2023).

Adapun untuk area pivot, Phintraco mengestimasikan pada level 6.950 sedangkan support IHSG pada area 6.930. Perdagangan hari ini akan dipengaruhi oleh kecenderungan wait and see pelaku pasar terhadap hasil FOMC The Fed dan RDG BI.

Keduanya diyakini mempertahankan suku bunga acuan pada level saat ini. Meski demikian, pelaku pasar menantikan petunjuk mengenai outlook ekonomi dan arah kebijakan moneter kedepan. Untuk hari ini, Tim Phintraco Sekuritas merekomendasikan saham ASII, MDKA, TLKM dan UNVR, speculative buy pada INDF, BTPS dan BBTN.