BRI-MI Tawarkan Potensi Cuan Reksa Dana ESG

Bisnis.com, JAKARTA - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan ASEAN sebagai Epicentrum of Growth melalui produk-produk investasi yang mengedepankan prinsip ESG. Salah satunya melalui produk reksa dana.

Salah satu langkah penting yang telah diambil oleh BRI-MI adalah melalui pengembangan produk Reksa Dana Indeks ESG (Environmental, Social, and Governance) yaitu Reksa Dana Danareksa MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A (Reksa Dana ESG Indeks Kelas A).

Epicentrum of Growth bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia, khususnya dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN hampir selalu berada di atas rata-rata dunia. Sementara untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan, kerja sama di ASEAN akan terus ditingkatkan, khususnya di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, dan stabilisasi keuangan.

Dari sisi kinerja year to date (ytd) produk, hingga per 4 September 2023, produk Reksa Dana ESG Indeks Kelas A mencatatkan kinerja positif dengan return sebesar 8,57 persen. Angka ini berada di atas kinerja IHSG dan rata-rata Reksa Dana Saham di Industri (Infovesta Equity Fund Index), dimana masing-masing memiliki nilai return sebesar 2,13 persen dan -0,17 persen.

Herman Tjahjadi, Chief Investment Officer (CIO) BRI-MI, mengatakan inovasi produk ESG BRI-MI dilakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dengan menempatkan fokus pada perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap praktek keberlanjutan (sustainability) dan tanggung jawab sosial.

“BRI-MI hadir untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat investor. Hal ini termasuk untuk merespon pertumbuhan investor ESG yang tinggi serta menjawab keinginan investor untuk menggabungkan pertumbuhan keuangan dengan kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan di Indonesia”, ujarnya dalam siaran pers, Kamis (7/9/2023).

Menuurutnya, investasi dalam produk ini tentunya tidak hanya memberikan value positif bagi para investor secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif dalam mengubah perilaku perusahaan-perusahaan yang ada di pasar keuangan untuk lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, Indeks MSCI Indonesia ESG Screened sendiri terdiversifikasi dengan cakupan 17 saham dari 5 sektor. Dipilihnya MSCI Indonesia ESG Screened sebagai indeks acuan karena indeks tersebut sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat investor, khususnya mereka yang melakukan pendekatan ESG.

Adapun Reksa Dana ESG Indeks Kelas A sendiri bisa menjadi alternatif investasi bagi investor, termasuk investor pemula. Hal ini karena kemudahan pembelian produk melalui Aplikasi Digital BRI-MI, InvestASIK, atau di gerai APERD rekanan BRI-MI, dan sangat terjangkau dengan minimal pembelian sebesar Rp10.000.

Pada tanggal 24 Agustus 2023, produk Reksa Dana ESG BRI-MI meraih penghargaan dari Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023 untuk produk unggulannya Reksa Dana Danareksa MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A untuk kategori The Most Expansive Growth in ESG Mutual Funds dalam periode 1 tahun.

