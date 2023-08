Saham-Saham Paling Cuan Sepekan, Ada yang Melonjak 82 Persen

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham mampu menguat signifikan dalam seminggu terakhir sehingga masuk deretan top gainers di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Di antara daftar top gainers, terdapat emiten afiliasi Happy Hapsoro hingga pengelola jaringan waralaba kebab Baba Rafi. Emiten Grup Sinarmas DSSA juga masuk ke dalam daftar top gainers.

IHSG melemah sepanjang perdagangan pekan 31 Juli—4 Agustus 2023 di tengah sejumlah sentimen eksternal seperti penurunan peringkat kredit utang jangka panjang Amerika Serikat. Namun rata-rata nilai transaksi harian meningkat dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

PJS Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad dalam siaran pers menjelaskan bahwa IHSG turun 0,69 persen dari level 6.900,23 pada pekan sebelumnya menjadi 6.852,84 pada penutupan perdagangan Jumat (4/8/2023).

Penurunan ini terjadi ketika rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Bursa naik sebesar 15,63 persen menjadi Rp11,63 triliun dari Rp10,05 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian selama sepekan turut meningkat 37,29 persen menjadi 22,50 miliar lembar saham dari 16,39 miliar lembar saham pada penutupan pekan yang lalu.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham PT Sumi Indo Kabel Tbk. (IKBI) memimpin daftar top gainers dengan kenaikan 82,86 persen dari Rp340 pada pekan lalu menjadi Rp640 per saham pada penutupan Jumat (4/8/2023).

Selanjutnya terdapat saham PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO) yang melesat 72,82 persen dari Rp206 menjadi Rp356 per saham. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) milik Happy Hapsoro menyusul di belakangnya dengan kenaikan 52,94 persen dari Rp34 per saham menjadi Rp52 per lembarnya.

PT Pudjiadi Prestige Tbk. (PUDP) dan PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) berturut-turut menempati peringkat keempat dan kelima top gainers dengan kenaikan harga saham masing-masing 35,29 persen dan 32,46 persen dalam sepekan terakhir.

Adapun saham-saham lain yang masuk top 10 top gainers adalah RAFI dengan kenaikan 28,00 persen, WINS naik 26,32 persen dalam sepekan, serta emiten Grup Sinar Mas DSSA menguat 24,50 persen.

Daftar Saham Top Gainers Sepekan

PT Sumi Indo Kabel Tbk. (IKBI) 82,86 persen PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO) 72,82 persen PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) 52,94 persen PT Pudjiadi Prestige Tbk. (PUDP) 35,29 persen PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) 32,46 persen PT Widiant Jaya Krenindo Tbk. (WIDI) 30,82 persen PT Utama Radar Cahaya Tbk. (RCCC) 30,77 persen PT Sari Kreasi Boga Tbk. (RAFI) 28,00 persen PT Wintermar Offshore Marine Tbk. (WINS) 26,32 persen PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) 24,50 persen

