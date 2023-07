Private Placement Tahap I Waskita Beton (WSBP) Dimulai Agustus 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam rangka proses restrukturisasi utang, PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) akan menggelar Private Placement Tahap I dengan menerbitkan 28,19 miliar saham biasa bernominal Rp50 per lembar pada awal Agustus 2023.

Aksi korporasi tersebut merupakan konversi utang menjadi ekuitas dan konversi utang menjadi obligasi wajib konversi (OWK), melalui proses Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Perseroan menetapkan tanggal pelaksanaan private placement tahap pertama dan pencatatan saham hasil aksi korporasi akan dimulai pada 4 Agustus 2023. Adapun pemberitahuan hasil private placement akan berlangsung pada 8 Agustus 2023.

Director of Finance and Risk Management WSBP Asep Mudzakir menyatakan private placement akan dilaksanakan dengan harga konversi Rp50,81 per saham, sesuai perhitungan volume-weighted average price (VWAP) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Setelah aksi PMTHMETD Tahap I rampung, Asep mengatakan jumlah modal saham ditempatkan dan modal disetor perseroan akan mengalami peningkatan.

“Jumlah modal saham ditempatkan dan modal disetor perseroan akan meningkat dari 26,36 miliar saham menjadi sebanyak 55,55 miliar saham,” ujarnya dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (30/7/2023).

Keputusan WSBP untuk menggelar private placement adalah hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang berlangsung pada 30 Juni 2023.

Rapat memutuskan WSBP, yang merupakan anak usaha Waskita Karya (WSKT) akan menerbitkan total sebanyak-banyaknya 33,60 Miliar saham baru seri C, yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh kreditur dagang (vendor) sebagai penyelesaian kewajiban sesuai kesepakatan dalam homologasi.

Vice President of Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto mengatakan RUPSLB ini merupakan capaian penting aksi korporasi perseroan sesuai dengan skema restrukturisasi yang disepakati para kreditur dalam Perjanjian Perdamaian (homologasi) perusahaan.

“Ini menjadi momen yang sangat baik untuk WSBP. Para pemegang saham WSBP menyetujui rencana aksi korporasi kami,” ujar Fandy dalam keterangan resmi pada awal Juli 2023.

