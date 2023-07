Indeks Bisnis-27 Ditutup Lesu, Saham MAPI, AKRA & BMRI Malah Ngegas

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 ditutup melemah 1,08 persen ke posisi 600,44 pada perdagangan Kamis, (27/7/2023). Seiring dengan melemahnya indeks, saham MAPI, AKRA, dan BMRI justru terpantau paling cuan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 16.00 WIB, indeks hasil kerja sama BEI dengan Bisnis Indonesia bergerak di zona merah dengan rentang 600,42 hingga 609,19. Dari 27 konstituen, sebanyak 5 saham menguat, 2 saham stagnan, dan 20 saham melemah.

Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) terpantau memimpin indeks dengan penguatan 3,90 persen ke posisi Rp2.000 per saham. Disusul PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang menguat 1,78 persen ke posisi Rp1.430 per saham.

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga naik 0,90 persen ke posisi Rp5.625 per saham. Diikuti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) yang menguat 0,85 persen ke level Rp8.925 per saham, dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) juga menguat 0,75 persen ke level Rp670 per saham.

Adapun, saham PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) terpantau stagnan pada penutupan perdagangan.

Sementara itu, saham yang ditutup di zona merah yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang terkoreksi paling dalam 4,12 persen ke level Rp3.720 per saham. Menyusul PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) yang melemah 3,29 persen ke level Rp1.910 per saham.

Kemudian, PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) juga melemah 3,27 persen ke level Rp3.840 per saham. Disusul PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang melemah 2,83 persen ke posisi Rp2.750 per saham.

Beberapa saham yang ditutup di zona merah lainnya yaitu BFIN, SMGR, ADRO, JSMR, KLBF, PGAS, BBCA, INTP, ASII, MIKA, ANTM, INCO, BBNI, BBRI, ITMG, dan UNTR.

Seiring melemahnya Indeks Bisnis-27, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,74 persen sehingga parkir di 6.896,66 pada perdagangan Kamis (27/7/2023) merespons keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.

Indeks komposit sempat mencapai posisi tertinggi di 6.966,16 dan terendah di 6.896,66 sepanjang sesi perdagangan. Sebanyak 215 saham ditutup parkir di zona hijau, 326 saham melemah, dan 204 saham lainnya ditutup di posisi yang sama dengan harga kemarin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News