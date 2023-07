Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham Mitra Adiperkasa (MAPI) Paling Cuan

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (27/7/2023). Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) yang baru saja masuk indeks LQ45 memimpin penguatan tersebut.



Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sampai dengan pukul 09.58 WIB, indeks hasil kerja sama Bursa dengan Bisnis Indonesia ini dibuka menguat 0,22 persen menuju level 608,33.



Dari total 27 konstituen yang masuk dalam Indeks Bisnis-27, sebanyak 8 saham parkir di zona hijau, sementara 17 saham menurun, dan 2 saham jalan di tempat alias stagnan.



Penguatan indeks dipimpin oleh saham MAPI yang naik 3,90 persen ke posisi Rp2.000 per saham. sebagaimana diketahui MAPI baru saja masuk ke dalam indeks LQ45 bersama dengan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM).



Selain itu, saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 2,14 persen ke posisi Rp1.435, diikuti saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menguat 1,79 persen menuju Rp5.675 per saham, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 0,88 persen ke Rp5.725.



Adapun saham yang menurun pada perdagangan hari ini dipimpin oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) yang turun 4,85persen ke level Rp1.275, disusul PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) turun sebesar 2,03 persen ke posisi Rp1.935 per saham.



Selanjutnya ada PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang mengalami penurunan harga saham sebesar 1,49 persen menjadi Rp6.600 per saham, sementara saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) menurun 1,41 persen ke level Rp2.790.



Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan kenaikannya pada pembukaan perdagangan hari ini menyusul keputusan The Fed untuk mengerek suku bunga acuan. Seiring dengan menguatnya indeks, saham BBCA terpantau paling laris pagi ini.

Mengutip data dari RTI Business pukul 09.02 WIB, IHSG terpantau bergerak di rentang 6.943.569-6.958.434. Sebanyak 181 terpantau berhasil dibuka menguat, 129 dibuka di zona merah, serta 233 saham lainnya yang parkir di tempat.

