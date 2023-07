Ikut Mata Uang Asia, Rupiah Melemah ke Rp15.204 per Dolar AS

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah ke level Rp15.204 pada perdagangan hari ini, Senin (10/7/2023). Rupiah melemah bersama mayoritas mata uang Asia lainnya.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah 0,41 persen ke Rp15.204 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,11 persen ke 102,38.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia ditutup bervariasi. Yen Jepang turun 0,16 persen, dolar Singapura turun 0,11 persen, dolar Taiwan turun 0,21 persen, won Korea Selatan turun 0,09 persen, dan peso Filipina turun 0,14 persen.

Kemudian rupee India naik 0,16 persen, yuan China melemah 0,11 persen, ringgit Malaysia turun 0,04 persen, dan baht Thailand turun 0,07 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar mengalami penurunan pada hari Jumat setelah laporan pekerjaan bulanan dirilis, yang menunjukkan kenaikan pekerjaan AS paling rendah dalam dua setengah tahun. Hal tersebut menimbulkan keraguan tentang seberapa tinggi Federal Reserve perlu menaikkan suku bunga untuk melambatkan pertumbuhan ekonomi dengan cukup untuk mempengaruhi inflasi.

Nonfarm payrolls meningkat sebanyak 209.000 pada bulan Juni, lebih rendah dari harapan pasar untuk pertama kalinya dalam 15 bulan. Namun, dolar sedikit pulih pada hari Senin karena para trader meninjau ulang data tersebut, mencatat bahwa laporan ketenagakerjaan masih menunjukkan pertumbuhan upah yang kuat, faktor penting yang mendorong inflasi.

"Perhatian sekarang akan beralih ke rilis indeks harga konsumen pada hari Rabu untuk bulan Juni, yang diperkirakan menunjukkan peningkatan indeks pada tingkat tahunan terendah sejak Maret 2021," tulis Ibrahim dalam risetnya, Senin (10/7/2023).

Selain itu, kata dia, beberapa pejabat The Fed akan berbicara sepanjang minggu ini, termasuk Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester, Presiden Fed San Francisco Mary Daly, dan Gubernur Fed Christopher Waller.

Sementara itu, dari dalam negeri Bank Indonesia (BI) melaporkan survei Konsumen Juni 2023 yang menunjukkan menurun. Hal ini terindikasi dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2023 sebesar 127,1 sedikit menurun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 128,3.

Namun, BI masih optimistis terhadap kondisi ekonomi yang masih tetap kuat, yang tercermin tetap terjaga pada level optimistis. Masih kuatnya keyakinan konsumen didorong oleh optimisnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap ekonomi ke depan meskipun keduanya sedikit menurun dibanding Mei 2023.

Hal tersebut tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Juni 2023 yang masing-masing tercatat sebesar 116,8 dan 137,5, lebih rendah dari 118,9, dan 137,8 pada bulan sebelumnya

Adapun untuk perdagangan besok, mata uang rupiah diperkirakan dibuka fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.190-Rp15.260.

