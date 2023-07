IHSG Dibuka Merah, Beda Nasib Saham AMMN dan MEDC

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,44 persen atau 29,47 poin ke 6.727,85 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (7/7/2023).

Sebanyak 125 saham menguat, 140 saham melemah, dan 230 saham stagnan. Pada awal pembukaan IHSG bergerak di rentang 6.725,24-6.757,04. Kapitalisasi pasar Bursa menjadi Rp9.724,21 triliun.

Berdasarkan data Bloomberg, Jumat (7/7/2023), saham emiten baru PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) menguat 1,18 persen saat awal perdagangan. Namun, saham induknya PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) anjlok 2,62 persen.

Di posisi atas top losers pagi ini, saham PT Panin Sekuritas Tbk. (PANS) ambrol 11,88 persen. Saham emiten Grup Bakrie seperti ENRG turun 2,65 persen dan BUMI anjlok 1,57 persen.

Saat IHSG melemah, saham PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) melesat 18,56 persen, dan saham PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) naik 1,12 persen.

Retail Research Analyst BNI Sekuritas Maxi Liesyaputra menjelaskan IHSG kemarin ditutup di level 6.757, di atas 5 day Moving Average (6.703). Trend bearish, indikator MACD bearish, Stochastic overbought, candle bullish breakaway. Investor asing mencatatkan net foreign buy sebesar Rp260,13 miliar. Dalam sepekan, tercatat net foreign buy sebesar Rp411,23 miliar dan beli asing sudah menembus Rp16,56 triliun sepanjang tahun berjalan (year-to-date/ytd).

“Level resistance berada 6.750/6.766 dengan support 6.634/6.718.” Ujar Maxi dalam risetnya.

Kemarin (6/7/2023) hampir semua bursa di kawasan regional Asia Pasifik mengalami penurunan setelah risalah Federal Reserve memperkirakan adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut namun tidak seagresif sebelumnya. Hang Seng dan Nikkei turun tajam masing- masing sebesar 3,02 persen dan 1,70 persen. Hari ini Indonesia akan mengumumkan cadangan devisa per Juni 2023.

Adapun indeks Dow Jones Industrial Average juga ditutup melemah sebesar 1,07 persen, begitu juga dengan S&P 500 yang turun sebesar 0,79 persen, sementara indeks Nasdaq turut terkoreksi sebesar 0,82 persen.

ADP Employment change data tenaga kerja AS pada Juni 2023 mencapai 497.000, di atas perkiraan, kenaikan tertinggi sejak Juli 2022. Hal ini meningkatkan kecemasan investor mengenai kondisi ekonomi dan arah suku bunga. Nanti malam AS akan mengumumkan non-farm payrolls per Juni 2023 yang diperkirakan mencapai 225.000.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News