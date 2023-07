Harga Emas Hari Ini, Selasa 4 Juli 2023, Ekonomi AS Melambat vs The Fed

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas global hari ini berpeluang menguat dipengaruhi oleh rilis terbaru data manufaktur AS.

Harga emas tercatat menguat US$1,88 ke level US$1.921,31 pada akhir perdagangan Senin (3/7/2023) waktu setempat, tertopang melemahnya dolar AS usai laporan ekonomi AS semalam.

Tim riset Monex Investindo Futures menjelaskan data bulanan The Institute for Supply Management (ISM) Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) AS untuk periode Juni yang merupakan hasil survei dari 300 peserta terkait kondisi ekonomi saat ini, mencatat penurunan menjadi 46,0, dari 46,9 pada periode Mei.

“Hasil data ini menunjukkan kondisi ekonomi yang melambat di AS, dan memicu keraguan pasar terhadap perlunya sikap hawkish dari Federal Reserve, sehingga menekan turun dolar AS,” tulis analis Monex dalam riset, Selasa (4/6/2023).

Pejabat-pejabat The Fed sebelumnya telah menggaungkan kemungkinan kenaikan suku bunga sebanyak 0,5 persen hingga akhir tahun 2023, dan terbukanya peluang kenaikan sebesar 0,25 persen untuk pertemuan akhir Juli nanti, yang menjadi penopang dolar AS sejak bulan lalu.

Tetapi, tulis analis Monex, dengan data-data AS yang dipandang buruk, pelaku pasar nampak hanya memprediksikan kemungkinan kenaikan suku bunga sekitar 0,25 persen hingga akhir tahun 2023.

Di sisi lain, masih terbukanya peluang kenaikan suku bunga acuan The Fed untuk pertemuan akhir bulan Juli nanti, menjadi pendukung minat pasar pada dolar AS, sehingga membatasi peluang naik harga emas secara signifikan.

“Pada perdagangan di sesi Asia hari ini, emas berpeluang naik untuk jangka pendek jika sentimen turun dolar AS masih berlanjut,” jelas Monex.

Berikut referensi teknikal untuk mengambil posisi beli untuk produk emas:

Entry Price: US$1.920 - US$1.923

Level Support 1: US$1.924

Level Support 2: US$1.926

Level Resistance 1: US$1.919

Level Resistance 2: US$1.917

Simak pergerakan harga emas secara live.