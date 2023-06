Sederet Saham Grup Bakrie Naik Tersengat IPO VKTR, BNBR Malah Anjlok

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten kendaraan listrik Grup Bakrie PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) telah menggelar aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dan tercatat di Bursa pada Senin, (19/6/2023). Sederet saham Bakrie lainnya ikut mengalami kenaikan, sedangkan sebagian lainnya terkoreksi dan sisanya stagnan.

Berdasarkan data RTI, salah satu emiten yang tersengat IPO VKTR adalah PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP) yang mengalami kenaikan 1,94 persen ke level Rp105 per saham. Emiten perkebunan sawit Grup Bakrie itu dibuka di posisi Rp103 per saham dan ditutup di level Rp105 per saham.

Selanjutnya, emiten pertambangan kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) juga mengalami kenaikan 1,80 persen menjadi Rp113 per saham. Sepanjang perdagangan hari ini, saham BUMI bergerak di rentang Rp111-Rp114 per saham.

Emiten pertambangan Bakrie lainnya, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) juga terpantau mengalami kenaikan 1,85 persen ke posisi Rp55 per saham. Diberitakan sebelumnya, orang kepercayaan Anthoni Salim, Teguh Boentoro ditunjuk menjadi Presiden Direktur DEWA dari hasil keputusan RUPST pada 14 Juni 2023.

Kemudian, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) juga ditutup menguat 0,92 persen ke posisi Rp220 per saham. Sepanjang perdagangan hari ini, emiten migas Grup Bakrie itu telah ditransaksikan 1,117 kali dengan volume 33,38 juta saham, alhasil nilai transaksi tembus Rp7,32 miliar.

Kendati beberapa emiten Bakrie mengalami penguatan, induk usaha PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) justru anjlok dengan terkoreksi 6,56 persen ke level Rp57 per saham. BNBR sempat menyentuh level Rp64 sesaat setelah pembukaan, namun terus bergerak di zona merah hingga akhirnya ditutup di Rp57 per saham.

Selain itu, PT Bumi Resources Mineral Tbk. (BRMS) juga terpantau melemah 0,76 persen ke posisi Rp131 per saham. Adapun, saham BRMS ditransaksikan 2.443 kali dengan volume 95,04 juta saham, dan nilai transaksi Rp12,51 miliar.

Sementara itu, beberapa emiten Bakrie lainnya seperti VIVA, MDIA, BTEL, dan ELTY terpantau stagnan di angka Rp50 per saham atau tidak ada fluktuasi karena minim permintaan dari investor.

Adapun, saham VKTR yang baru saja IPO hari ini ditutup menguat 11 persen ke level Rp111 per saham. Sepanjang perdagangan, nilai transaksi VKTR tembus Rp344,38 miliar dengan frekuensi 99.816 kali transaksi dan volume 2,87 miliar saham.

VKTR menawarkan sebanyak-banyaknya 8,75 miliar saham baru dengan nominal Rp10 per saham. Jumlah saham ini mewakili 20 persen saham dari modal dan ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Alhasil, dengan harga penawaran Rp100 per saham VKTR meraup dana segar Rp875 miliar.

Rangkuman Kinerja Saham Grup Bakrie Hari Ini, Senin, (19/6):

UNSP: Rp105 (+1,94%)

DEWA: Rp55 (+1,85%)

BUMI: Rp113 (+1,80%)

ENRG: Rp220 (+0,92%)

BNBR: Rp57 (-6,56%)

BRMS: Rp131 (-0,76%)

VIVA: Rp50 (stagnan)

MDIA: Rp50 (stagnan)

BTEL: Rp50 (stagnan)

ELTY: Rp50 (stagnan)

