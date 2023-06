RS Hermina (HEAL) Afiliasi Astra Tebar Dividen Rp104,77 Miliar, Catat Jadwalnya

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten rumah sakit terafiliasi Grup Astra, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) berencana membayarkan dividen tunai sebesar Rp104,77 miliar atau Rp7 per saham pada 5 Juli mendatang.

Direktur utama Medikaloka Hermina Hasmoro mengatakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah dilaksanakan pada 30 Mei 2023, dimana telah disetujui bahwa HEAL akan membagikan dividen tunai dari laba bersih perseroan tahun 2022 sebesar Rp105,77 miliar.

Dengan demikian, HEAL akan membayarkan dividen setara Rp7 per saham kepada para pemegang saham perseroan. Adapun, jadwal pembagian dividen tunai HEAL adalah cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada 9 Juni 2023. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada 12 Juni 2023. Cum dividen tunai di Pasar Tunai pada 13 Juni 2023, serta ex dividen tunai di Pasar Tunai pada 14 Juni 2023.

Kemudian, batas akhir pencatatan dalam daftar pemegang daham (recording date) pada 13 Juni 2023, dilanjutkan pelaksanaan pembayaran dividen pada 05 Juli 2023.

Sebelumnya hingga pengujung Desember 2022, HEAL hanya mengantongi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp298,59 miliar.

Capaian itu merefleksikan penurunan sebesar 70,01 persen dibandingkan dengan 2021 yang mencapai Rp995,97 miliar. Kinerja bottom line HEAL sejalan dengan performa pendapatan bersihnya yang terkoreksi 16,47 persen sepanjang 2022, dari Rp5,86 triliun pada 2021 menjadi Rp4,90 triliun pada 2022.

Sementara hingga kuartal I/2023 HEAL membukukan peningkatan pendapatan sebesar 11,87 persen menjadi Rp1,35 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 1,21 triliun.

Meski demikian laba bersih Hermina justru turun 2,10 persen menjadi Rp 108,9 miliar pada kuartal pertama 2023 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 111,24 miliar.

Jika melihat perolehan laba bersih HEAL pada 2022 yang tercatat sebesar Rp298,59 miliar, maka Dividend Payout Ratio (DPR) HEAL sebesar 35,08 persen

Sementara itu pada 2021, HEAL membagikan dividen sebesar Rp6 per saham atau total Rp89,52 miliar dengan laba bersih sebesar Rp995,97 miliar maka DPR HEAL tercatat sebesar 8,98 persen.

Sebagai informasi, RS Hermina terafiliasi dengan Grup Astra. PT Astra International Tbk. (ASII) tercatat memegang 7,42 persen atau 1,11 miliar saham HEAL, dan menjadi pemegang saham kedua terbesar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News