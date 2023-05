Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Diadang Suku Bunga The Fed

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan dapat menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (4/5/2023).

Tim Riset MNC Sekuritas mengatakan IHSG ditutup terkoreksi 0,7 persen ke 6.812 pada Rabu (3/5/2023) dan didominasi dengan tekanan jual. Penutupan IHSG saat ini berada di bawah cluster MA20 dan MA60.

"Waspadai support yang berada di 6,735, apabila IHSG menembus area tersebut maka IHSG terkonfirmasi sedang membentuk wave (c) dari wave [ii] pada label biru yang akan membawa IHSG ke rentang area 6.673-6.705," tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Kamis (4/5/2023).

Namun, lanjut MNC Sekuritas, apabila IHSG mampu bergerak di atas 6.735, maka IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji area penguatan terdekat di 6.820-6.855 terlebih dahulu. Adapun support IHSG berada pada level 6.764-6.735, dengan resistance di 6.961-6.987.

Berikut adalah saham-saham pilihan MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini.

AGII - Spec Buy

AGII ditutup menguat ke Rp1.920 namun masih disertai volume yang tidak begitu besar. Selama AGII masih mampu bergerak di atas Rp1.880 sebagai stoploss-nya, maka posisi AGII saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave C.

Spec Buy: Rp1.895-Rp1.910

Target Price: Rp2.010, Rp2.100

Stoploss: below 1.880

BEST - Buy on Weakness

BEST ditutup terkoreksi 0,7 persen ke 150 disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan. Posisi BEST saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [iii] dari wave 3, sehingga BEST masih rawan melanjutkan koreksinya dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: Rp140-Rp146

Target Price: Rp155, Rp163

Stoploss: below Rp138

CARS - Spec Buy

CARS ditutup terkoreksi ke Rp84 dan masih didominasi dengan volume penjualan. Selama CARS tidak terkoreksi ke bawah 82 sebagai stoplossnya, maka posisi CARS saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [c].

Spec Buy: Rp83-Rp84

Target Price: Rp90, Rp95

Stoploss: below 82

HMSP - Buy on Weakness

HMSP ditutup menguat 0,5 persen ke 1.020 dan disertai dengan adanya volume pembelian. Selama HMSP masih mampu bergerak di atas 990 sebagai stoplossnya, maka posisi HMSP saat ini sedang berada di akhir wave (b) dari wave [b].

Buy on Weakness: Rp1.005-Rp1.020

Target Price: Rp1.045, Rp1.100

Stoploss: below Rp990