IHSG Ditutup Lesu ke 6.863, Saham INTP, WSKT, TBIG Ambrol

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada akhir perdagagan Selasa (2/5/2023) di poisi 6.863,30.



Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG tercatat turun 0,76 persen atau 52,41 poin pada perdagangan hari ini ke 6.863,3, setelah bergerak dengan posisi terendah di 6.814,34 dan posisi tertinggi di 6.920,36.



Sebanyak 187 saham ditutup di zona hijau, 368 saham ditutup di zona merah, dan 177 sisanya tidak bergerak atau stagnan. Adapun, nilai kapitalisasi pasar IHSG hari ini berada di Rp9.751,44 triliun.



Sejumlah saham yang membebani pergerakan IHSG di jajaran Top Losers dan menyentuh Auto Reject Bawah (ARB) hari ini dipimpin oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) turun 6,96 persen ke Rp214, selanjutnya PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) turun 6,91 persen ke Rp10.100, dan sahM PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) merosot 6,80 persen ke Rp1.920.



Saham lainnya yang juga bergerak di zona merah di antaranya saham berkode COAL yang turun 6,79 persen, BTPS yang turun 6,78 persen, PTBA turun 6,76 persen, DEWI turun 6,71 persen dan DKFT turun 6,48 persen.



Sementara itu, saham-saham yang masuk ke jajaran Top Gainers hari ini ada PT Dyandra Media International Tbk yang menyentuh Auto Reject Atas (ARA) naik 34,78 persen ke Rp124. Ada pula saham PT Makmur Berkah Amanda Tbk. (AMAN) yang naik 24,32 persen ke Rp276.



Saham lainnya yang terpantau parkir di zona hijau hari ini di antaranya OBMD yang naik 18,24 persen, PRIM yang naik 12,77 persen, KKES yang naik 12,36 persen, TRJA naik 11,11 persen, dan SICO naik 10,92 persen.



Sebelumnya Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan memperkirakan bahwa IHSG masih rawan mengalami koreksi lanjutan pada perdagangan hari ini, Selasa (2/5/2023). Sentimen dari dalam negeri datang dari investor yang akan mencermati data inflasi per April 2023.



Secara teknikal, proyeksi pelemahan lanjutan tersebut diperkuat dengan kondisi Stochastic RSI yang berada di overbought area dan diikuti penyempitan positive slope MACD.



"Oleh sebab itu, perhatikan support area 6.880-6.900 hari ini," kata Valdy, Selasa (2/5/2023).



Phintraco Sekuritas memperkirakan resistance IHSG akan berada pada level 6.980, dengan support di 6.880.



Dari faktor eksternal, Valdy mengatakan pelaku pasar saat ini tengah mengantisipasi FOMC The Fed yang akan dilaksanakan pada 4 Mei 2023. The Fed diyakini menjaga laju kenaikan suku bunga di 25 bps.



Sementara dari dalam negeri, Valdy menuturkan pelaku pasar mengantisipasi data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2023 (5/5/2023). Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 4,95 persen yoy pada kuartal I/2023.

Selain itu, pasar juga akan mencermati data inflasi per April 2023 yang akan rilis terlebih dahulu hari ini, Selasa (2/5/2023). Inflasi diperkirakan turun ke 4,36 persen yoy di April 2023 dari 4,97 persen yoy di Maret 2023.





