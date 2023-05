Cuan! Samudera Indonesia (SMDR) Usul Dividen Rp655 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten pelayaran PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) berencana membagikan dividen jumbo untuk tahun buku 2022 dengan total mencapai Rp655 miliar atau Rp40 per saham.



Direktur SMDR Bani Maulana Mulia mengatakan bahwa untuk tahun buku 2022, SMDR mengusulkan akan membagikan dividen total Rp655 miliar yang terdiri atas dividen interim yang sudah dibagikan pada tahun lalu senilai Rp163,8 miliar atau Rp10 per saham, dan sebanyak Rp491,3 miliar atau Rp30 per saham tahun ini.



"Semoga jika disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS] mendatang, akan dilaksanakan sesuai jadwal yang nanti akan ditentukan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/5/2023).



Pada tahun-tahun sebelumnya, SMDR juga rutin membagikan dividen. Pada 2017 SMDR membagikan Rp65,5 miliar atau Rp4 per saham, lalu pada 2018 membagikan Rp52,4 miliar atau 3,2 per lembar saham. Selanjutnya, pada 2019 Perseroan membagikan Rp26,2 miliar atau Rp1,6 per lembar saham.



Kemudian, pada masa pandemi SMDR juga tetap membagikan dividen dengan dividen tahun buku 2020 mencapai Rp32,7 miliar atau Rp2 per lembar saham, pada 2021 senilai Rp163,8 miliar atau Rp10 per lembar saham, dan dilanjutnya dengan dividen interim dengan nilai yang sama, Rp163,8 miliar pada Agustus 2022.



Pada 2022 sendiri, SMDR berhasil mencetak lonjakan pendapatan hingga 71 persen mencapai US$1,15 miliar atau setara dengan Rp17,94 triliun. Adapun, laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk menanjak 129 persen ke US$212,7 juta atau setara dengan Rp3,31 triliun.



Di sisi lain, pada kuartal I/2023 SMDR justru mengalami penurunan kinerja keuangan dengan Pendapatan turun 17 persen ke US$207,7 atau Rp3,11 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai US$250,1 juta. Ebitda Perseroan juga turun 37 persen dari US$119,6 pada kuartal I/2022 menjadi US$75,4 atau Rp1,12 triliun.



Dengan pendapatan tersebut, Perseroan membukukan laba usaha senilai US$42 juta atau Rp629,03 miliar, turun 53 persen dari tahun sebelumnya mencapai US$90,1 juta, dan laba bersih tercatat turun 53 persen dari US$58,4 pada kuartal pertama tahun lalu menjadi US$27,4 juta atau Rp410,36 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News