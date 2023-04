IHSG Meluncur ke 6.942 Tertekan BBCA-TLKM, Saham GOTO-AWAN Ngebut

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (28/4/2023) seiring dengan tekanan saham big cap seperti BBCA hingga TLKM. Di sisi lain, saham GOTO menguat.

Pukul 09.02 WIB, IHSG turun 0,55 persen atau 38,02 poin menjadi 6.907,45. Terpantau 119 saham melemah, 172 saham naik, dan 215 saham stagnan.

IHSG tertekan saham big cap seperti BBCA dan TLKM, yang masing-masing turun 0,55 persen dan 0,69 persen. Saham GOTO melesat 3,03 persen, bersama emiten teknologi lainnya, AWAN yang naik 12,3 persen.

Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan IHSG diproyeksi mengalami tren bullish selama di atas 6.815. Jika IHSG bisa ditutup harian di bawah 6.815, maka masih berpeluang terkoreksi dengan target 6.752 dan 6.641. Namun apabila IHSG berakhir di atas 6.815, peluang menuju 6.868 dan 7.060.

"Level resistance IHSG hari ini berada 6.971, 6.991, 7.060, 7.137, dengan support 6.924, 6.897, 6.864, 6.812. Sementara perkiraan range di 6.860-6.960," terang Andri dalam riset harian, Jumat, (28/4/2023).

Pada perdagangan Kamis, (27/4/2023), Wall Street mencatat penguatan yang signifikan. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat signifikan sebesar 1,57 persen, begitu juga dengan S&P 500 yang naik sebesar 1,96 persen, indeks Nasdaq menguat lebih tinggi sebesar 2,43 persen.

Saham Meta Platforms naik 13,9 persen setelah perusahaan melaporkan pendapatan triwulanan di atas ekspektasi dan menyampaikan perkiraan yang optimis. Saham perusahaan teknologi lain seperti Amazon, Alphabet, Microsoft dan Apple juga naik.

AS melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1 persen quarter-on-quarter (QoQ) pada kuartal I/2023, di bawah perkiraan. GDP Price Index AS naik 4 persen QoQ pada kuartal I/2023, di atas ekspektasi.

Sementara itu, bursa Asia Pasifik mengalami penguatan. Kemarin sebagian besar bursa di kawasan regional Asia Pasifik mengalami kenaikan, dengan penguatan yang signifikan antara lain dicatat oleh SSE Composite Index dan IHSG.

Sedangkan di sisi lain bursa Australia (S&P/ASX 200 dan All Ordinaries) melemah. Industrial profits (keuntungan industri) China periode Maret 2023 YTD -21,4 persen year-on-year (YoY).

Hari ini Bank of Japan akan memutuskan suku bunga yang diperkirakan tetap sebesar -0,1 persen. Rupiah berada di posisi Rp14.699 per dolar AS.

