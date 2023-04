Laba Bersih Gaya Abadi (SLIS) Meroket, Produksi Motor Listrik Dikerek

Bisnis.com, JAKARTA — PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) mencetak laba bersih Rp42 miliar sepanjang 2022 atau naik 67,42 persen yoy.

Emiten kendaraan listrik itu mencetak laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp42,16 miliar dari posisi tahun lalu Rp25,18 miliar.

Kenaikan laba bersih ditopang oleh penjualan Rp487,15 miliar atau naik 8,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp448,36 miliar. Sementara itu, harga pokok penjualan SLIS tercatat senilai Rp408,00 miliar sehingga laba kotor terpantau naik 18,92 persen jadi Rp79,14 miliar dari sebelumnya Rp66,54 miliar.

Perolehan positif ikut mendorong laba per saham dasar SLIS menjadi Rp21,08 per 31 Desember 2022 naik dari periode 2021 Rp12,59 per saham dasar.

Total aset SLIS periode tahun 2022 tercatat senilai Rp446,03 miliar atau naik dibandingkan tahun 2021 senilai Rp395,54 miliar.

Sementara itu, Direktur Operasional SLIS Wilson mengatakan, merespons subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta yang telah diumumkan pemerintah sejak 20 Maret 2023 lalu, SLIS berencana untuk meningkatkan target produksi pada tahun ini.

"Benar [akan meningkatkan target produksi]. Selis memiliki kapasitas terpasang 240.000 unit per tahun, namun di tahun ini kami hanya berencana memproduksi 30.000 hingga 40.000 unit," ujar Wilson kepada Bisnis.

Lebih lanjut Wilson mengatakan, pihaknya juga mematok target penjualan dengan jumlah sama seperti target produksi, yakni 30.000 hingga 40.000 unit.

Wilson mengatakan minat masyarakat terhadap motor listrik Selis terpantau cukup tinggi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang bertanya langsung, baik melalui sosial media, telepon maupun kunjungan langsung ke Selis Centre yang tersebar di seluruh Indonesia, terkait dengan bagaimana cara mendapatkan subsidi tersebut.

Dia juga menyebut, PPKM yang telah resmi dicabut membuat keinginan masyarakat berkumpul bersama keluarga pada momen lebaran semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut Wilson, kebutuhan akan kendaraan untuk mobilitas selama puasa hingga lebaran akan semakin meningkat.

“Dari sisi produksi, Selis siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

