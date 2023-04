Investor Antisipasi Idulfitri, Cek Saham AKRA, MYOR, MAPI, hingga INDF

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan memiliki support pada level 6.700 hari ini jika penurunan terus berlanjut. Saham-saham seperti AKRA, MYOR, MAPI, dan INDF dapat dicermati menjelang hari raya Idulfitri.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan pelemahan IHSG di Senin (10/4/2023) merupakan pullback wajar untuk keluar dari overbought area.

"Tidak ada indikasi bearish reversal karena pelemahan kemarin diikuti penurunan volume transaksi. Jika pullback berlanjut, strong support diperkirakan di 6.700," kata Valdy, Selasa (11/4/2023).

Secara global, indeks-indeks Wall Street cenderung sideway pada perdagangan Senin (10/4/2023). Pergerakan tersebut disebabkan oleh antisipasi pelaku pasar terhadap data inflasi Maret 2023.

Inflasi di AS diperkirakan turun ke 5,2 persen yoy di Maret 2023 dari 6 persen yoy di Februari 2023. Akan tetapi, inflasi inti diperkirakan naik ke 5,6 persen yoy di Maret 2023 dari 5,5 persen yoy di Februari 2023.

Kondisi ini menunjukkan konsumsi masih cukup kuat di AS, sejalan dengan kondisi sektor tenaga kerja yang solid. Terakhir U.S. Unemployment Rate turun ke 3,5 persen di Maret 2023 dari 3,6 persen di Februari 2023.

Dari dalam negeri, cadangan devisa naik ke US$145,2 miliar per akhir Maret 2023, setara dengan 6.4 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kondisi tersebut memperkuat posisi nilai tukar Rupiah di bawah level psikologis Rp15.000 per dolar AS hingga Senin sore (10/4/2023).

Masih dari domestik, pasar juga mengantisipasi data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2023 dan penjualan ritel Februari 2023. Sebagai informasi, IKK Indonesia bertahan di atas 120 pada Januari-Februari 2023.

Phintraco Sekuritas merekomendasikan investor untuk memperhatikan peluang buy on support pada BMRI, BBNI, BBCA dan BBTN.

Selanjutnya, ekspektasi peningkatan konsumsi dan mobilitas menjelang Hari Raya Idulfitri dapat menjadi katalis positif jangka pendek untuk AKRA, MYOR, MAPI dan INDF. Alternatif lain adalah MNCN, BTPS, TBIG, dan SSMS.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

