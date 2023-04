Ini Alasan Reksa Dana Indeks Masih Layak Dikoleksi

Bisnis.com, JAKARTA - Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah investor reksa dana terus naik dan pada Februari 2023 terdapat 141.699 investor baru sehingga total investor reksa dana mencapai 9,9 juta.

Reksa dana menjadi pilihan tepat untuk investor yang ingin memiliki portofolio lengkap dalam satu produk. Hal ini sebelumnya juga diamini oleh investor kawakan Warren Buffett.

Dalam surat kepada para pemegang saham Berskshire Hathaway Inc, Warren Buffett pernah menyarankan untuk berinvestasi di reksa dana indeks karena biayanya rendah, minim risiko dan tidak ada market timing atau pengaruh keputusan memilih saham secara individual.

Umumnya, reksa dana indeks meniru portofolio indeks acuannya baik saham maupun obligasi. Selain itu, imbal hasil yang dimiliki juga dapat sama persis dengan indeks acuannya. Dengan berinvestasi di reksa dana indeks secara rutin, Warren Buffett meyakini bahwa investor pemula sekalipun mampu mengalahkan kinerja investor profesional.

Sejumlah manajer investasi di Indonesia pun masih gencar menawarkan produk reksa dana Indeks. Berdasarkan penilaian secara menyeluruh, Majalah Investor dan Infovesta memberikan penghargaan kepada reksa dana yang mampu memberikan kinerja terbaik di pasar modal.

Pemeringkatan dan penilaian terhadap produk-produk reksa dana tersebut dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Penilaian terhadap imbal hasil juga menjadi salah satu pertimbangan penting.

Kinerja reksa dana diperingkat dengan berdasar pada Risk Adjusted Return (RAR) dan terdapat juga kriteria pertumbuhan unit penyertaan.

Dalam pemeringkatan tersebut, Avrist Asset Management berhasil meraih penghargaan sebagai "Reksa Dana Terbaik 2023" untuk produk Avrist IDX30 dalam kategori Reksa Dana Indeks & ETF Pasif, Periode 5 Tahun.

Avrist IDX30 adalah reksa dana indeks saham yang mencerminkan kinerja indeks IDX30 yang terdiri dari 30 saham dengan likuiditas dan aktivitas perdagangan tertinggi di Bursa Efek Indonesia.

CEO Avrist Asset Management Cholis Baidowi mengatakana, tidak hanya Avrist IDX30, produk Avrist Ada Kas Mutiara juga mendapatkan penghargaan dalam kategori Reksa Dana Pasar Uang, Periode 5 Tahun dengan aset di atas Rp 10 miliar-Rp 100 miliar.

"Ini adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi Avrist Asset Management, sesuai dengan visi kami yaitu advancing life through the best investment solutions," Jelas Cholis, Jumat (7/4/2023).

