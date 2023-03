Harga Emas Hari Ini, Rabu 15 Maret 2023, Waswas Dampak Lanjutan Silicon Valley Bank

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas merosot pada akhir perdagangan Selasa (14/3/2023) waktu setempat, menghentikan keuntungan selama tiga hari beruntun karena aksi ambil untung setelah bertengger di level tertinggi 6-minggu, didorong oleh pembelian investor terhadap instrumen investasi safe haven karena khawatir atas kegagalan bank-bank AS setelah peristiwa jatuhnya Silicon Valley Bank.

Mengutip Antara, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, tergelincir 5,60 dolar AS atau 0,29 persen menjadi ditutup pada 1.910,90 dolar AS per ounce, setelah diperdagangkan menyentuh level tertinggi sesi di 1.919,40 dolar AS dan terendah di 1.899,80 dolar AS.

Sebelumnya, emas berjangka melambung 49,30 dolar AS atau 2,64 persen menjadi 1.916,50 dolar AS pada Senin (13/3/2023), setelah melonjak 32,60 dolar AS atau 1,78 persen menjadi 1.867,20 dolar AS pada Jumat (10/3/2023), dan terangkat 16 dolar AS atau 0,88 persen menjadi 1.834,60 dolar AS pada Kamis (9/3/2023).

Baca Juga : Bursa Asia Tenggelam, Investor Cemas Krisis SVB Bisa Menular

Pihak berwenang AS melakukan intervensi pada Minggu (12/3/2023) untuk memadamkan kekhawatiran tentang kegagalan bank-bank regional, sehingga mengurangi permintaan safe haven pasar. Selain itu, emas telah melonjak hampir 6,0 persen dari posisi terendah minggu lalu.

Harga logam kuning ini naik lebih dari 100 dolar AS dalam lima hari terakhir karena penutupan tiga bank AS, terutama Silicon Valley Bank - menggarisbawahi keretakan ekonomi AS yang disebabkan oleh kenaikan tajam suku bunga selama setahun terakhir.

Sementara pemerintah AS melakukan intervensi untuk memulihkan kepercayaan pada sistem perbankan, saham bank mengalami arus keluar yang besar di tengah kekhawatiran potensi penularan, yang mendorong permintaan safe haven untuk emas.

Baca Juga : Harga Emas Melonjak, Investor Khawatir Efek SVB Meluas

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Selasa (14/3/2023) bahwa indeks harga konsumen AS (IHK) naik 0,4 persen pada Februari setelah meningkat 0,5 persen pada Januari. Hal itu sejalan dengan ekspektasi pasar. Kenaikan IHK tahun-ke-tahun mencapai 6,0 persen pada Februari, kenaikan tahunan terkecil sejak September 2021.

Para analis pasar berpendapat bahwa inflasi yang mereda, dikombinasikan dengan kegagalan beberapa bank regional, berpotensi membuka pintu bagi Federal Reserve untuk menyetujui kenaikan suku bunga yang lebih kecil pada pertemuan minggu depan.

Federasi Nasional Bisnis Independen melaporkan Selasa (14/3/2023) bahwa indeks optimisme bisnis kecil meningkat menjadi 90,9 pada Februari dari 90,3 pada Januari, sedikit melebihi perkiraan konsensus 90,0 dari para ekonom.

Baca Juga : Harga Emas Naik, Investor Lari ke Safe Haven Akibat Runtuhnya Silicon Valley Bank

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei terkerek 11,70 sen atau 0,53 persen, menjadi ditutup pada 22,04 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April merosot 7,60 dolar AS atau 0,76 persen, menjadi menetap pada 997,30 dolar AS per ounce.

Monex Investindo Futures memproyeksi Emas berpeluang bergerak naik hari ini di tengah outlook melemahnya dolar AS dibalik prospek bahwa Federal Reserve tidak akan bersikap hawkish untuk kebijakan suku bunganya seiring kekhawatiran terhadap krisis perbankan AS.

Emas berpeluang dibeli selama bergerak di atas level support di 1.894, karena berpotensi bergerak naik membidik resistance terdekat di 1.910.

“Namun, jika bergerak turun hingga menembus ke bawah level 1894, emas berpeluang dijual karena berpotensi turun lebih lanjut menguji support selanjutnya di 1.884,” jelas Monex dalam publikasi riset, Rabu (15/3/2023).

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : emas Silicon Valley Bank (SVB)