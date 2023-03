IHSG Berpeluang Lanjut Naik, Simak Saham ACES, BUMI, ISAT, UNTR

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini, Selasa (14/3/2023), setelah ditutup di zona hijau pada perdagangan Senin (13/3/2023) kemarin.

Tim MNC Sekuritas menyebut pada perdagangan kemarin HSG ditutup menguat 0,3 persen ke 6.786 disertai dengan munculnya volume pembelian. Meskipun sempat membentuk lower low di 6.727, namun IHSG kembali ditutup di atas area supportnya.

“Sehingga posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [ii], sehingga IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 6.817-6.846,” tulis tim riset MNC Sekuritas, Selasa (14/3/2023).

Kendati demikian, tim MNC Sekuritas menyebut, jika IHSG break ke level 6.728 kembali, maka akan menuju ke 6.712 hingga ke level 6.644. Adapun tim MNC Sekuritas menyebut support berada di level 6.728, 6.688 dan resistance 6.890, 6.961.

Tim MNC Sekuritas juga merekomendasikan sejumlah saham untuk dicermati:

ACES - Buy on Weakness

ACES ditutup menguat ke 500 pada perdagangan kemarin (13/3) dan masih mampu ditutup di atas MA60. Selama ACES masih mampu bergerak di atas 480 sebagai stoplossnya, maka posisi ACES saat ini sedang berada di awal wave [a] dari wave 5.

Buy on Weakness: 480-496

Target Price: 540, 580

Stoploss: below 480

BUMI - Spec Buy

BUMI ditutup flat di 129 pada perdagangan kemarin (13/3). Selama masih mampu berada di atas 120 sebagai stoplossnya, maka posisi BUMI saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave A dari wave (B) sehingga BUMI masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 126-129

Target Price: 138, 150

Stoploss: below 120

ISAT - Buy on Weakness

ISAT ditutup menguat 1,1 persen ke 7.075 disertai dengan munculnya volume pembelian. Posisi ISAT saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 3, sehingga ISAT masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 6.925-7.025

Target Price: 7.250, 7.400

Stoploss: below 6.825

UNTR - Buy on Weakness

UNTR ditutup menguat 4,7 persen ke 28.075 dan disertai volume pembelian. Selama UNTR masih mampu berada di atas 26.600 sebagai stoplossnya, maka posisi UNTR saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [v] sehingga UNTR masih berpeluang melanjutkan penguatannya..

Buy on Weakness: 27.300-27.650

Target Price: 29.200, 31.250

Stoploss: below 26.600

