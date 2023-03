IHSG Hari Ini Lanjut Hijau, Cek Saham TBIG, SMGR, ARTO & BBKP

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Sagam Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdangan hari ini, Jumat (7/3/2023) melanjutkan penguatan kemarin.

Analis RHB Sekuritas Muhammad Wafi menilai IHSG terlihat kembali melakukan rebound namun dengan kicking inverted hammer candle dan volume rendah yang menunjukkan potensi koreksi untuk tutup gap bawah.

“Selama bertahan tidak membuat Lower Low (LL) maka IHSG berpeluang untuk kembali rebound dan menguji resistance garis MA20 sekaligus resistance bearish channel,’ jelasnya dalam riset Jumat (7/3/2023)

Menurutnya, jika IHSG mampu breakout resistance garis MA20 maka akan mengkonfirmasi sinyal reversal dari fase bearish. Namun apabila tidak mampu breakout resistance garis MA20 maka berpeluang untuk kembali membuat LL level dan tutup gap bawah.

Wafi memprediksi pergerakan IHSG saat ini berada di kisaran 6.700 hingga 6.850. Adapun saham-saham yang menjadi rekomendasi adalah berikut ini:

TBIG (2.210)

Call: BUY on Weakness

Outlook: Pullback to 2.160

Levels: 2.290, 2.370

Exit: Below 2.100

SMGR (6.925): Shariah-Compliant

Call: BUY on Breakout

Outlook: Pending Breakout 7.000

Levels: 7.300, 7.475

Exit: Below 6.850

ARTO (2.710)

Call: BUY

Outlook: Breakout 2.660

Levels: 2.900, 3.280

Exit: Below 2.520

BBKP (114)

Call: BUY

Outlook: Breakout 112

Levels: 121, 128

Exit: Below 110

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

