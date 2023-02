Saham Paling Boncos Sepekan, Ada Saham Suami Puan Maharani CBRE dan Sultan Subang ZATA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini terpantau menguat 0,22 persen ke posisi 6.895,71. Pada periode 13-17 Februari 2023, sejumlah saham terpantau mengalami pelemahan dan berada di jajaran top losers, diantaranya saham milik suami Puan Maharani, Happy Hapsoro CBRE hingga saham Sultan Subang ZATA.

Saham PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) terpatau menjadi saham yang paling anjlok selama sepekan. Saham BSBK turun sebesar 21,74 persen ke posisi Rp54 setelah pekan sebelumnya berada di level Rp69 per saham.

Posisi kedua top losers ialah saham Sultan Subang, PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (ZATA) yang turun sebesar 20 persen selama sepekan ke posisi Rp68 per saham, sebelumnya ZATA berada di level Rp85.

Kemudian PT Millenium Pharmacon International Tbk. (SDPC) yang turun sebesar 19,77 persen ke posisi Rp284 per saham. Posisi itu disusul oleh saham PT Indosterling technomedia Tbk. (TECH) yang turun sebanyak 19,03 persen ke posisi Rp1.000 per saham.

Selanjutnya saham PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) yang tercatat menurun 16,34 persen ke posisi Rp169 per saham, setelah sebelumnya tercatat Rp202 per saham. Kemudian saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI) yang turun sebesar 16,22 persen ke posisi Rp246 per saham.

Kemudian saham Happy Hapsoro PT Cakra Buana Resources TBk. (CBRE) terpanatu turun sebesar 15,91 persen ke posisi Rp74 per saham.

Saham lain yang melemah adalah VAST, TALF, dan PACK yang masing-masing turun sebesar 15,83 persen, 15,76 persen dan 15,32 persen.

Sebelumnya Sekretaris Perusahaan PT BEI Yulianto Aji Sadono mengatakan rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini mengalami perubahan sebesar 6,45 persen menjadi Rp9,097 triliun dari Rp9,724 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa turut mengalami perubahan sebesar 3,52 persen menjadi 1.077.079 dari 1.116.417 transaksi pada sepekan sebelumnya. Kemudian volume transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 1,81 persen menjadi 20,165 miliar saham dari 20,537 miliar saham pada penutupan pekan yang lalu.

Baca Juga : 10 Top Losers Sepekan, Saham Sultan Subang IPPE dan Manoj Punjabi FILM Ambles

“Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp276,70 miliar dan sepanjang tahun 2023 investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp140,45 miliar,” kata Yulianto, dikutip Sabtu (18/2/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :