Top 5 News Market: BUMN Bakal Pecahkan Rekor Dividen dan Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Para investor pasar modal mencermati berita terkait dengan janji Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecahkan rekor pembagian dividen pada tahun ini.

Selain itu, investor juga memantau pergerakan nilai tukar rupiah yang berisiko dipengaruhi sinyal The Fed.

Berikut 5 berita terpopuler di Kanal Market Bisnis.com sepanjang Senin (13/2/2023):

1. Erick Thohir Janji BUMN Bakal Pecahkan Rekor Pembagian Dividen Tahun Ini

Menteri BUMN Erick Thohir menjanjikan akan memecahkan rekor pembagian dividen pada tahun ini. Bahkan melebihi target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp50 triliun.

Erick menyatakan BUMN dapat membagikan dividen melebihi target yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, berdasarkan laporan keuangan unaudited, pendapatan BUMN bertumbuh dari Rp2.292 triliun menjadi Rp2.613 triliun.

Adapun, laba bersih pada 2022 meningkat signifikan dari Rp125 triliun menjadi Rp303,7 triliun atau naik Rp179 triliun.

2. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Sinyal The Fed jadi Penentu

Nilai tukar rupiah berisiko melemah terbatas terhadap dolar AS pada Senin (13/2/2023) di tengah sinyal The Fed mengerek suku bunga lanjutan.

Rupiah ditutup melemah ke Rp15.133 per dolar AS pada perdagangan akhir pekan, Jumat (10/2/2023). Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah melemah 0,25 persen atau 37 poin ke Rp15.133 per dolar AS.

Pelemahan rupiah terjadi ketika indeks dolar AS juga melemah 0,14 persen ke 103,07 pukul 15.01 WIB.

3. Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 13 Februari 2023, Potensi Rebound

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi berpeluang menguat terbatas pada Senin (13/2/2023) dan sejumlah saham potensial untuk diakumulasi.

Tim Analis Phintraco Sekuritas menyebutkan IHSG akan terkonsolidasi pada perdagangan Senin (13/2/2023) dalam rentang 6.830-6.960.

4. Grace Katuari dan Jembatan Bisnis Wings Group & Grup Djarum

Nama Eddy William Katuari mendadak kembali menjadi perbincangan di tengah riuh pelaksanaan KTT G20 akhir tahun lalu.

Kondang sebagai putra pengusaha sabun yang kelak dikenal luas bernama Wings Group, Eddy adalah si empunya Hotel The Apurva Kempinski Bali, lokasi terselenggaranya KTT G20.

Di papan percaturan tokoh-tokoh berkantong gendut negeri ini, Eddy masuk kategori orang kaya lama atau yang kini beken disebut crazy rich. Keluarga Katuari pemilik Wings Group berbesan dengan Keluarga Hartono yang membawahi Grup Djarum.

5. Sebelum Disuspensi, Sultan Subang Kuras Saham BEBS hingga Cuan Triliunan

Asep Sulaeman Sabanda, yang kerap dijuluki sebagai Sultan Subang, terpantau mengurangi porsi kepemilikan sahamnya di PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) sebelum disuspensi BEI.

Asep Sulaeman menjual lebih dari 1,75 miliar saham BEBS dalam kurun 4—17 Januari 2023. Berdasarkan laporan perubahan kepemilikan saham tertanggal 10 Februari 2023, Asep Sulaeman menjelaskan bahwa dia telah mentransaksikan total 1.759.449.200 saham BEBS.

Dia melakukan penjualan dalam tiga kali transaksi selama periode tersebut. Transaksi pertama pada 4 Januari 2023 dilakukan Asep dengan menjual 1,75 miliar saham BEBS di harga Rp805 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :