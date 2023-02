Harga Minyak Dunia Anjlok 1 Persen, The Fed vs 'Senjata' Baru Putin

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak mentah global melemah dipicu kekhawatiran tentang perlambatan global, mengimbangi sentimen rencana Rusia mengekang pasokan sebagai pembalasan atas sanksi Barat.

Berdasarkan data Bloomberg, Senin (13/2/2023) pada 12.05 WIB harga minyak West Texas Intermmediate turun 1,17 persen atau 0,93 poin ke US$78,79 per barel, sementara patokan Brent anjlok 1,05 persen atau 0,91 poin ke US$85,48.

Harga minyak WTI turun di bawah US$79 per barel setelah melonjak lebih dari 8 persen minggu lalu. Meskipun Moskow akan mengurangi pasokan setengah juta barel per hari pada Maret 2023 karena pengetatan arus, investor tetap waspada bahwa Federal Reserve perlu terus mendorong suku bunga lebih tinggi untuk menjinakkan inflasi. Dorongan The Fed telah membebani selera aset berisiko termasuk komoditas.

Washington mengatakan rencana Rusia untuk memangkas produksi minyak, yang diumumkan pada Jumat lalu, menunjukkan sejauh mana Presiden Vladimir Putin bersedia menggunakan sumber daya energi sebagai senjata.

Terlepas dari langkah tersebut, mitra Moskow dalam koalisi OPEC+ mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan meningkatkan produksi untuk mengisi pengurangan tersebut.

Minyak mengalami awal yang sulit pada 2023 karena investor bersaing dengan dampak yang terus berlanjut untuk pasar energi dari perang di Ukraina, serta dampak dari pembukaan kembali China setelah pembatasan zero Covid dicabut.

Pekan lalu, Arab Saudi menaikkan harga untuk pembeli Asia, menandakan optimis tentang permintaan. Selain itu, ada sejumlah gangguan pasokan kecil di Eropa.

"Perlambatan pertumbuhan global akan menjadi perhatian investor saat kami mendorong hingga 2023 tetapi tantangannya adalah mencoba menyeimbangkannya dengan pemulihan China," kata Warren Patterson, kepala strategi komoditas di ING Groep NV.

Investor telah menilai kembali prospek seberapa besar kemungkinan biaya pinjaman AS yang lebih tinggi tahun ini setelah serangkaian data yang kuat, ditambah dengan peringatan pembuat kebijakan Fed bahwa ada ruang untuk pengetatan lebih lanjut. Angka inflasi utama yang akan dirilis pada Selasa akan membentuk tahap selanjutnya dari debat tersebut.

Selain itu di pasar minyak, Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan Badan Energi Internasional akan merilis laporan pasar bulanan masing-masing pada hari Selasa dan Rabu pekan ini, menawarkan mereka kesempatan untuk mengomentari dampak pengurangan pasokan Rusia.

"Dalam jangka pendek, saya menduga harga akan tetap terikat kisaran karena surplus kuartal pertama. Saat mendekati pertengahan tahun, kami memperkirakan pasar akan mengetat, yang bisa mendorong harga menuju US$100,” kata Patterson.

