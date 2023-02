IHSG Dekati 7.000, Cek Rekomendasi Saham 2 Sekuritas

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan menguat dan bergerak di kisaran 6.753 hingga 6.969 pada perdagangan hari ini, Rabu (8/2/2023).

Analis RHB Sekuritas Muhammad Wafi menyebutkan IHSG terlihat melakukan rebound dengan Higher High (HH) level dan breakout resistance garis MA100 disertai volume.

“Meski berpeluang melakukan koreksi teknikal (pullback), namun selama bertahan diatas garis MA100 maka berpeluang untuk kembali rebound dan membuat HH level serta menguji resistance garis MA200,” katanya dalam riset harian, Rabu (8/2/2023).

Wafi melanjutkan, jika breakdown support garis MA100 maka berpeluang untuk kembali menguji support garis MA50. Range pergerakan IHSG saat ini berada dikisaran 6.753 hingga 6.969.

IHSG ditutup menguat 0,89 persen atau naik 61,51 poin ke level 6.935,3 pada Selasa (7/2/2023). Sepanjang perdagangan IHSG bergerak pada rentang 6.886,5 hingga 6.946.

Berikut rekomendasi saham RHB Sekuritas hari ini.

UNVR (4860): buy on weakness,

Outlook: Pullback to 4790

Levels: 4980, 5275

Exit: Below 4630

BRPT (850): buy

Outlook: Breakout 835

Levels: 870, 905

Exit: Below 815

PTBA (3470): buy on weakness

Outlook: Pullback to 3420

Levels: 3570, 3730

Exit: Below 3300

INDY (2360): buy

Outlook: Breakout 2330

Levels: 2540, 2650

Exit: Below 2240

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas William Mamudi memproyeksikan IHSG breakout dari flip level 6.750. Doji-doji berkepanjangan saat ini menunjukkan konsolidasi di bawah resisten 6.950.

Secara teknikal, saham pilihan Samuel Sekuritas ialah ITMG, PTBA, LPPF dengan rating trading buy, AGRO dengan rating trading sell.



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :