Rupiah Dibuka Melemah ke Rp15.144 Tertekan Dolar AS yang Menguat

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke Rp15.144 per dolar AS pada perdagangan Kamis (19/1/2023).

Mengutip data Bloomberg pukul 09.10 WIB, rupiah melemah 57 poin atau 0,38 persen ke Rp15.144 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS menguat 0,11 persen ke 102,47.

Bersama dengan rupiah, nilai tukar won Korea Selatan melemah 0,16 persen, peso Filipina terkoreksi 0,25 persen, yuan China melemah 0,29 persen, dan ringgit Malaysia melemah 0,16 persen.

Baca Juga : Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.087 Kala Dolar AS Melemah

Analis MIFX mengatakan, penguatan dolar AS disebabkan kabar dua pejabat FOMC mendukung kenaikan suku bunga yang tetap agresif semalam.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai data inflasi Amerika Serikat (AS) dan pertumbuhan ekonomi China sempat menjadi sentimen positif yang mendorong arus dana asing atau inflow di pasar surat utang Asia, termasuk Indonesia.

“Inflow di pasar Surat Berharga Negara [SBN] tanah air ini terjadi di tengah arus keluar di pasar saham. Kondisi ini, menurut Bank Indonesia [BI], telah memperkuat pergerakan rupiah pada hari ini,” ungkapnya dalam riset harian, Rabu (18/1/2023).

Baca Juga : Rupiah Dibuka Melemah ke Rp15.180 Bersamaan dengan Dolar AS

Sentimen di pasar global juga lebih kondusif pada awal tahun ini dengan adanya beberapa perkembangan ekspektasi data inflasi AS yang menurun dan perkiraan pertumbuhan ekonomi China yang meningkat sebagai dampak dari reopening policy terkait Covid-19 serta dibukanya kembali perjalanan internasional oleh China.

Sementara itu, persepsi investor terhadap kondisi fundamental Indonesia yang masih positif juga menjadi penguat. Bank Indonesia masih mencermati perkembangan global khususnya terkait perkembangan data di AS serta persepsi investor terhadap kondisi fundamental Indonesia yang masih positif.

Pemerintah juga baru-baru ini merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE), salah satunya soal aturan beberapa lama devisa parkir di dalam negeri.

Baca Juga : Rupiah Ditutup Melemah ke posisi Rp15.165 per Dolar AS

“Mungkinkah Jokowi Effect sedang terjadi? Meskipun selasa kemarin tampaknya ada koreksi, namun kemarin rupiah kembali menguat,” imbuh Ibrahim.

Selain itu, pelaku pasar mulai berekspektasi dalam pertemuan rapat dewan gubernur Bank Indonesia pada Rabu dan Kamis, 18-19 Januari 2023, akan melonggarkan kebijakan moneter agresifnya dengan menahan suku bunga acuannya pada level 5,5 persen pada bulan ini, sejalan dengan melandainya inflasi umum dan inti.

Sebagai informasi, inflasi umum Indonesia tercatat 5,51 persen (yoy) pada 2022 sementara inflasi inti 3,36 persen (yoy). Laju inflasi tahun lalu jauh di bawah proyeksi sebelumnya yakni di kisaran 6-7 persen.

Untuk perdagangan hari ini mata uang rupiah diperkirakan akan dibuka berfluktuatif, dan bisa ditutup menguat direntang Rp15.040 - Rp15.130 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Rupiah fomc inflasi as dhe