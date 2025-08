Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

Rupiah diprediksi menguat di kisaran Rp16.350-Rp16.400 per dolar AS pada Rabu, 6 Agustus 2025, didorong sentimen tarif AS terhadap India dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.