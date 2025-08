Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI

Rupiah melemah ke Rp16.391 per dolar AS. Kurs jual beli dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI bervariasi. Investor menunggu keputusan Trump terkait The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.391 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Rabu (6/8/2025). Rupiah dibuka melemah bersama dengan sejumlah mata uang lain di Asia.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka lesu ke posisi Rp16.391 per dolar AS atau terkoreksi 0,01% pada pembukaan perdagangan. Bersamaan dengan itu, dolar AS justru naik tipis 0,02% ke 98,79.

Sejumlah mata uang lain di Asia juga turut dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Yen Jepang misalnya, terkoreksi 0,06%, dolar Singapura terkoreksi 0,03%, dolar Taiwan terkoreksi 0,06%, hingga won Korea yang terkoreksi drastis hingga 0,24%.

Selain itu, peso Filipina turut terkoreksi 0,17%, rupee India melemah 0,16%, yuan China melemah 0,08%, dan baht Thailand melemah 0,08% terhadap dolar AS.

Melansir Reuters, dolar bergerak terbatas pada perdagangan hari ini, Rabu (6/8/2025). Salah satu alasannya, para investor memilih untuk menunggu keputusan Presiden AS Donald Trump terkait dengan pengisian posisi kosong di Dewan Gubernur Federal Reserve.

Trump mengatakan pada Selasa bahwa dia akan menentukan calon yang diajukan pada akhir pekan ini, dan secara terpisah telah menyaring daftar pengganti potensial Ketua The Fed Jerome Powell menjadi hanya empat nama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.36 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.370 dan harga jual sebesar Rp16.390 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.225 dan Rp16.525. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.225 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.525 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.371 dan Rp16.397 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.285 dan Rp16.485 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.05 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.370 dan Rp16.400.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.125 dan harga jual senilai Rp16.475. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.40 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.00 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.125 dan Rp16.475.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.373 dan harga jual sebesar Rp16.388 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.245 dan jual sebesar Rp16.525. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.