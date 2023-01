Akhir Pekan, Rupiah Ditutup menguat ke Rp15.148 per Dolar AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level 15.148,5 pada perdagangan akhir pekan hari ini, Jumat (13/1/2023). Rupiah menguat bersama mayoritas mata uang Asia lainnya.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat 1,24 persen ke Rp15.148,5 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,05 persen ke 102,20.

Bersamaan dengan rupiah, yen Jepang naik 0,74 persen, dolar Singapura naik 0,26 persen, dolar Taiwan 0,52 persen, won Korea Selatan naik 0,34 persen, dan peso Filipina 0,73 persen.

Kemudian rupee India naik 0,21 persen, yuan China menguat 0,22 persen, ringgit Malaysia naik 0,58 persen, dan baht Thailand naik 0,41 persen.

Macro Strategist Samuel Sekuritas Lionel Priadi menuturkan sentimen datang dari harapan inflasi AS akan terus merendah sampai ke level yang mendekati target jangka panjang The Fed yakni di 2,5 persen YoY.

Perkembangan ini juga kembali menggeser yield UST 10Y ke bawah sebanyak 8 bps ke 3,46 persen karena traders semakin yakin jika The Fed akan lebih memperlambat agresivitas kebijakan moneter ketat kedepannya.

"Secara keseluruhan, kami melihat perlambatan inflasi sebagai momentum bagi The Fed untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga menjadi 25 bps pada 1 Februari mendatang dari 50 bps pada Desember 2022," kata Lionel, Jumat (13/1/2023).

Dengan masih solidnya situasi di domestik, maka investor asing melanjutkan aksi akumulasi instrumen Surat Utang Negara (SUN) yang membawa penguatan signifikan terhadap Rupiah yang terapresiasi 1,88 persen dari posisi terlemahnya di awal tahun ini.

