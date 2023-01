Pergerakan Harga Emas Hari Ini Terangkat Aksi Borong Bank Sentral

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas global masih melanjutkan penguatan tersengat sentimen ekspektasi Bank Sentral Federal Reserve dan aksi borong emas oleh para bank sentral dunia.

Tim analis Monex Investindo Future mencatat, potensi meredanya kenaikan suku bunga The Fed berpeluang menopang kenaikan harga emas. Pada perdagangan hari ini harga emas berpeluang dibeli untuk menguji level resistance US$1.885 per troy ounce selama harga bertahan di atas level support US$1.873 per troy ounce.

“Kendati demikian, penurunan lebih rendah dari level support tersebut berpeluang memicu aksi jual terhadap harga emas menguji level support selanjutnya US$1.867 per troy ounce,” jelas Monex dalam riset harian, Kamis (12/1/2023).

Investor akan menyoroti data inflasi AS yang dirilis pekan ini, dengan fokus besar pada inflasi inti. Hal ini akan menjadi pertimbangan The Fed untuk kebijakan suku bunga acuan berikutnya. Adapun pertumbuhan harga-harga di AS secara tahunan diprediksi akan menunjukkan moderasi.

Sementara itu, Senior Analyst EMEA World Gold Council Krishan Gopaul menilai selera bank sentral yang cukup besar untuk emas selama tahun lalu terlihat dari laporan pembelian pada November 2022.

Para bank sentral membeli 50 ton secara bersih selama November 2022, meningkat 47 persen dari Oktober 2022 yang sebanyak 34 ton. Dari total bersih ini, kata Krishan, tiga bank sentral mencatat pembelian kotor sebesar 55 ton, sementara dua lainnya berkontribusi besar terhadap penjualan kotor 5 ton. Hal tersebut menunjukkan kekuatan permintaan.

Pengumuman terbesar bulan ini datang dari People's Bank of China (PBoC). Mereka melaporkan peningkatan 32 ton emas, pembelian terbesar yang dilaporkan pada November dan peningkatan pertama yang diumumkan dalam cadangan emasnya sejak September 2019.

Menurut Krishan pengumuman ini signifikan mengingat posisi bersejarah China sebagai pembeli emas yang besar, yang telah mengakumulasi 1.448 ton antara tahun 2002 dan 2019. Pada akhir November, cadangan emas PBoC mencapai 1.980 ton.

Bank Sentral Türkiye juga terus membeli emas pada November, menambahkan 19 ton lagi ke cadangan resminya. Hal ini meningkatkan pembelian bersih emas secara year-to-date menjadi 123 ton, sehingga cadangan emas resminya menjadi 517 ton.

Bank Sentral Republik Kyrgyzstan menambah cadangan emasnya untuk pertama kalinya tahun ini, membeli 3 ton pada November untuk meningkatkan total cadangan emasnya menjadi 16 ton.

“Para bank sentral telah menjadi salah satu sorotan pasar emas pada 2022, setelah membeli bersih 673 ton antara kuartal I dan kuartal III/2022. Dengan melihat gambaran setahun penuh, kemungkinan bank sentral mengakumulasi emas tingkat tinggi selama beberapa dekade pada tahun 2022,” kata Krishna dalam risetnya di gold.org, dikutip Kamis (12/1/2023).

10:30 WIB Emas Comex naik US$1.886 Harga emas spot naik 0,38 persen atau 7,06 poin ke US$1.882,75 per troy ounce pada 10.23 WIB. Sementara itu, emas Comex kontrak Februari 2023 melejit 0,42 persen atau 7,80 poin ke US$1.886,70 per troy ounce.

Sumber : Gold.org

