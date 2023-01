Masih Dibayangi Aksi Jual, Simak Rekomendasi Saham IHSG Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih dalam bayang-bayang aksi jual dan diperkirakan kembali loyo pada perdagangan hari ini, Kamis (12/1/2022).

Sebelumnya, pada perdagangan Rabu (11/1/2023), IHSG ditutup terkoreksi 0,6 persen ke 6.584 dan masih didominasi oleh tekanan jual.

Tim Analis MNC Sekuritas menyebutkan bahwa saat ini IHSG sedang membentuk bagian dari wave (y) dari wave [y], sehingga IHSG diperkirakan akan menguji 6.430-6.530.

Baca Juga : Deretan Saham-saham yang Berkilau kala Daya Tarik IHSG Meredup

“Pada label merah, koreksi IHSG hanya akan menuju ke 6.530 terlebih dahulu dan kembali menguat untuk menguji 6.630-6.730,” terang Analis MNC Sekuritas dalam riset harian, Kamis (12/1/2023).

MNC Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dengan level support di 6.559, 6.509 dan level resistance pada 6.641, 6.715.

Berikut saham yang direkomendasikan MNC Sekuritas untuk dimainkan pelaku pasar hari ini, dari ERAA, INDF, ITMG, hingga SMGR.

ERAA - Buy on Weakness

ERAA ditutup menguat 1 persen ke 424 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Diperkirakan, posisi ERAA saat ini sedang berada di wave (iv) dari wave [iii], sehingga ERAA rawan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat digunakan untuk BoW.

Buy on Weakness: 404-418

Target Price: 434, 446

Stoploss: below 394

INDF - Buy on Weakness

INDF ditutup flat ke 6.675 pada perdagangan kemarin, dan masih didominasi oleh volume penjualan. MNC Sekuritas memperkirakan, posisi INDF sedang berada di akhir wave [iv] dari wave 3, hal tersebut berarti koreksi INDF akan relatif terbatas dan berpeluang menguat.

Buy on Weakness: 6.400-6.625

Target Price: 6.900, 7.125

Stoploss: below 6.375

ITMG - Buy on Weakness

ITMG ditutup terkoreksi 0,1 persen ke 36.075 kemarin. Diperkirakan, posisi ITMG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C, sehingga ITMG masih berpeluang menguat terlebih dahulu.

Buy on Weakness: 35.200-35.725

Target Price: 37.000-37.850

Stoploss: below 34.800

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Menuju Critical Support

SMGR - Buy on Weakness

SMGR ditutup terkoreksi 0,7 persen ke 7.000 dan disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan. Diperkirakan, posisi SMGR saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B sehingga koreksi SMGR akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 6.800-6.950

Target Price: 7.200, 7.450

Stoploss: below 6.550

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :