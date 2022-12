10 Saham Paling Turun 2022, TNCA, UFOE, HDIT Boncos

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 emiten tercatat membukukan penurunan harga saham terbesar sepanjang tahun ini di tengah peningkatan IHSG. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. (TNCA) tercatat menjadi emiten paling boncos, diikuti oleh PT Damai Sejahtera Abadi Tbk. (UFOE).

Berdasarkan data Bloomberg sepanjang 1 Januari hingga 30 Desember 2022, TNCA merupakan emiten paling merugi dengan penurunan harga saham sebesar 87,84 persen menuju level Rp310 per unit saham. Kemarin, Jumat (30/12/2022), saham TNCA minus 1,90 persen.

Sementara itu, di posisi berikutnya, dihuni oleh PT Damai Sejahtera Abadi Tbk. (UFOE). Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik dan furniture ini membukukan penurunan harga saham sebesar 85,35 persen ke level Rp238.

Emiten berkode saham UFOE tersebut terlihat beberapa kali menambah asetnya dengan membeli tanah dan bangunan, salah satunya tanah berlokasi di Madiun, Jawa Timur.

Pada peringkat berikutnya, PT Hensel Davest Indonesia Tbk. (HDIT) merugi sebesar 84,12 persen ke posisi Rp54, lalu disusul PT Krida Jaringan Nusantara Tbk. (KJEN) yang juga boncos 83,55 persen menuju harga Rp181 per unit saham.

Kemudian ada PT First Media Tbk. (KBLV) yang turun sebesar 82,63 persen ke posisi Rp99 per lembar. Diikuti PT Tri Banyan Tirta Tbk. (ALTO) yang turun menjadi seharga Rp50 per lembar dengan penurunan mencapai 82,14 persen sepanjang 2022.

Berikut daftar 10 emiten paling boncos sepanjang 1 Januari – 30 Desember 2022:

Posisi Ticker Harga Terakhir Persentase Poin 1 TNCA 310 -87,84 -0,836 2 UFOE 238 -85,35 -0,507 3 HDIT 54 -84,12 -0,301 4 KJEN 181 -83,55 -0,335 5 KBLV 99 -82,63 -0,554 6 ALTO 50 -82,14 -0,353 7 POLL 224 -81,86 -3.046 8 BESS 170 -80,57 -1.301 9 APEX 170 -80 -0,896 10 INCFF 57 -79,35 -0,181

