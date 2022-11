Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 23 November 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak menguat terbatas pada hari ini, Rabu (23/11/2022).

Kemarin (22/11/2022), IHSG ditutup melemah sebesar 32 poin atau 0,46 persen ke level 7.030. Sektor teknologi, transportasi & logistik, kesehatan, finansial, consumer non cyclicals, consumer cyclicals, basic materials, industrial, serta infrastruktur bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memaparkan, salah satu sentimen pasar saham datang dari proyeksi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menurut OECD, para bank sentral di seluruh dunia, harus terus menaikkan tingkat suku bunganya untuk melawan inflasi yang terus bergejolak dan merajalela, bahkan ketika pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan yang signifikan akibat kenaikkan tingkat suku bunga tersebut.

“Lonjakan harga yang tidak terduga yang mendorong pelemahan pendapatan telah membuat kerugian bagi masyarakat, di mana hal tersebut menciptakan masalah yang lebih buruk, apabila pembuat kebijakan gagal melakukan tindakan,” jelas Nico dalam risetnya, Rabu (23/11/2022).

Nico memprediksi, berdasarkan analisa teknikal, IHSG hari ini berpotensi menguat terbatas pada rentang 6.993 - 7.103. Saham TINS menjadi rekomendasi dengan kisaran support dan resistensi pada 1.300-1.370, saham BBRI pada 4.530-4.680, dan saham PGAS padas 1.835-1940.

Secara terpisah, tim analis MNC Sekuritas dalam laporannya menjelaskan dalam jangka menengah, posisi IHSG masih tergolong sideways, di mana pada skenario terbaiknya diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (x) pada label hitam. Sehingga, IHSG masih berpeluang bergerak menguat untuk menguji kembali area resistance di 7.128 hingga 7.242.

Namun, apabila IHSG menembus 6.955, maka IHSG masih berada pada bagian dari wave (ii) pada label merah, sehingga IHSG rawan menuju ke 6.890 hingga 6.937.

Selanjutnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak pada level support 6.890 dan 6.955 serta resistance 7.128 dan 7.178.

Adapun beberapa saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini adalah sebagai berikut:

BBTN - Buy on Weakness

BBTN ditutup menguat 0,7 persen ke 1.520 pada perdagangan kemarin (22/11) disertai dengan munculnya volume pembelian, namun pergerakan BBTN masih tertahan oleh cluster MA20 dan MA60. Selama BBTN masih mampu bergerak di atas 1,490 sebagai stoplossnya, maka posisi BBTN saat ini sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c].

Buy on Weakness: 1.500-1.515

Target Price: 1.600, 1.640

Stoploss: below 1.490

ESSA - Buy on Weakness

ESSA ditutup menguat 0,5 persen ke 1,020 pada perdagangan kemarin (22/11). Selama ESSA tidak terkoreksi ke bawah 970 sebagai stoplossnya, maka posisi ESSA saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave [iii] dari wave C, sehingga ESSA masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 985-1.010

Target Price: 1.125, 1.265

Stoploss: below 970

PWON - Buy on Weakness

PWON ditutup menguat 2,3 persen ke 450 pada perdagangan kemarin (22/11) disertai dengan munculnya volume pembelian dan penutupan PWON mampu berada di atas MA20. Selama PWON mampu bergerak di atas 438 sebagai stoplossnya, maka posisi PWON saat ini sedang berada di awal wave (iii) dari wave [i] dari wave C.

Buy on Weakness: 444-448

Target Price: 468, 480

Stoploss: below 438

SMGR - Buy on Weakness

SMGR ditutup menguat 0,3 persen ke 7.700 pada perdagangan kemarin (22/11). Posisi SMGR saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [iv], sehingga SMGR masih rawan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 7.350-7.575

Target Price: 8.150, 8.600

Stoploss: below 7.125

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

