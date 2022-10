IHSG Berpotensi Melemah, Cek Saham Potensial Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini, Selasa (25/10/2022).

Tim Analis MNC Sekuritas dalam laporannya menjelaskan, IHSG ditutup menguat 0,5 persen ke 7.053 pada perdagangan Senin (24/10/2022). Penguatan disertai dengan kenaikan volume pembelian namun pergerakannya masih tertahan oleh MA60.

MNC Sekuritas memaparkan, posisi IHSG sudah mengenai target minimal dari wave (x) sehingga dapat diwaspadai akan adanya koreksi pendek dari IHSG untuk menguji 6.982 - 7.030 terlebih dahulu.

"Cermati area penguatan IHSG yang berada pada rentang area 7.136-7.156 untuk membentuk akhir wave (x)," demikian kutipan laporan tersebut.

Selanjutnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak pada level support 6.747 dan 6.847 serta resistance 7.050 dan 7.100.

Adapun beberapa saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini adalah sebagai berikut:

ASII - Buy on Weakness

ASII ditutup menguat 1,1 persen ke 6.650 pada perdagangan kemarin (24/10), penguatan ASII pun masih bergerak di atas MA20 namun dengan volume pembelian yang mengecil. Posisi ASII saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (b) dari wave [b], sehingga ASII masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 6.550-6.625

Target Price: 6.700, 6.875

Stoploss: below 6.400

DEWA - Buy on Weakness

DEWA ditutup menguat 1,5 persen ke 67 pada perdagangan kemarin (24/10), meskipun masih didominasi oleh tekanan beli namun pergerakan DEWA masih tertahan oleh MA60. Posisi DEWA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C, sehingga koreksi DEWA akan terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 64-66

Target Price: 75, 80

Stoploss: below 60

ELSA - Buy on Weakness

ELSA ditutup menguat 3,1 persen ke 330 pada perdagangan kemarin (24/10) dan disertai dengan meningkatnya volume pembelian. Posisi ELSA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave 3, sehingga ELSA diperkirakan akan melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 322-328

Target Price: 338, 354

Stoploss: below 316

FREN - Buy on Weakness

FREN ditutup terkoreksi 2,5 persen ke 79 pada perdagangan kemarin (24/10) dan disertai dengan tekanan jual yang cukup besar. Selama FREN tidak terkoreksi ke bawah 71 sebagai stoplossnya, maka posisi FREN sedang berada di awal wave (3).

Buy on Weakness: 74-78

Target Price: 88, 94

Stoploss: below 71

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

