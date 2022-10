Komisaris Utama ZATA, Emitennya Aa Gym, Baru Berusia 23 Tahun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Komisaris utama emiten hijab Aa Gym PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (ZATA) tercatat baru berusia 23 tahun.

ZATA bakal melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebanyak-banyaknya 1,7 miliar saham atau 20,01 persen dari modal disetor dan ditempatkan.

Dalam prospektusnya, ZATA diketahui memiliki komisaris utama berusia 23 tahun, yakni Akbar Fatahillah Sabanda. Akbar tercatat diangkat menjadi Komisaris Utama ZATA pada tahun ini.

Dari riwayat pendidikannya, Akbar memperoleh gelar sarjana Bachelor of Commerce dari Monash University pada tahun ini. Sebelumnya, Akbar menempuh pendidikan di SDN Karang Cegak dan lulus pada 2011, SMPIT As Syifa Boarding School pada 2014, dan SMAIT As Syifa Boarding School pada 2017.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 14 Agustus 2022, anggota direksi dan dewan komisaris ZATA diangkat dengan masa jabatan selama 5 tahun, sampai dengan penutupan RUPS untuk tahun buku 2027.

Selain menjadi Komisaris Utama ZATA, Akbar juga menjadi Direktur Utama PT Lembur Sadaya Investama (LSI) yang merupakan pemegang saham utama ZATA pada tahun 2020 dan masih menjabat hingga saat ini.

Sebagai informasi, LSI dikendalikan oleh PT Sabanda Karunia Lestari dan Asep Sulaeman Sabanda. Asep Sulaeman Sabanda merupakan pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya Subang.

Sebelumnya, Asep sudah membawa salah satu perusahaannya yang bergerak di bidang pengolahan kelapa dan produk turunannya, PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE) melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Desember 2021. Asep mengendalikan IPPE melalui LSI.

