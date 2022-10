Hitung Cuan Investor Jika Beli ORI022 dengan Kupon 5,95 Persen

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah membuka pemesanan obligasi negara ritel (ORI) seri ORI022.

Berdasarkan data yang dilansir dari salah satu mitra distribusi daring Kamis (6/10/2022) sekitar pukul 12.10 WIB, total penjualan ORI022 telah menyentuh Rp4,21 triliun. Adapun kuota pemesanan tercantum Rp5,78 triliun dari target Rp10 triliun.

Adapun, masa pemesanan ORI022 telah dibuka sejak 26 September dan berlangsung hingga 20 Oktober 2022 mendatang.

ORI022 memiliki kupon sebesar 5,95 persen per tahun dan bersifat tetap atau fixed rate dengan nilai minimum pemesanan sebesar Rp1 juta dan maksimum Rp5 miliar.

Kemudian, berapakah kupon yang akan didapatkan investor jika membeli ORI022? Jika masyarakat berinvestasi senilai Rp1 juta pada ORI022, maka imbal hasil kotor yang akan didapat per tahunnya adalah Rp59.500 per tahun. Jumlah tersebut kemudian akan dikurangi dengan pajak obligasi 10 persen atau Rp5.950 sehingga imbal hasil bersih adalah sebesar Rp53.550, atau Rp4.462 rupiah per bulan.

Adapun, jika investor memegang ORI022 hingga jatuh tempo pada 15 Oktober 2025, maka nilai investasi Rp1 juta akan menjadi Rp1.160.650.

Sementara itu, apabila masyarakat berinvestasi dengan nilai maksimal pemesanan, yaitu Rp5 miliar, maka imbal hasil kotor yang akan didapat per tahunnya adalah Rp24.790.000 tahun. Jumlah tersebut kemudian akan dikurangi dengan pajak obligasi 10 persen atau Rp2,47 juta.

Dengan demikian, imbal hasil bersih ORI022 dari investasi senilai Rp5 miliar adalah Rp22.311.000 atau Rp1.859.250 per bulan. Ketika investor memegang ORI022 hingga jatuh tempo pada 15 Oktober 2025, maka nilai investasi Rp5 miliar tersebut akan menjadi Rp5.066.933.000.

