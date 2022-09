Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Dibayangi Rupiah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (28/9/2022). Cek rekomendasi sahamnya disini.

Berdasarkan data Bloomberg, IHSG ditutup pada posisi 7.112,44 atau turun 0,21 persen pada Selasa (27/9/2022). Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan dalam risetnya menjelaskan, IHSG ditutup melemah seiring pelemahan bursa saham secara global dan penurunan harga komoditas, serta penurunan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 15.100 per dolar AS.

"Pergerakan masih minim sentimen pendorong terutama dari dalam negeri," jelas Dennies.

Dennies memprediksi IHSG akan melemah pada perdagangan hari ini secara teknikal, candlestick membentuk lower high dan lower low menguji support MA 50, stochastic bergerak di sekitar area oversold mendingikasikan rentang pelemahan mulai terbatas.

Pergerakan akan dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah yang mencapai level Rp 15.100 per dolar AS. Investor akan mencermati rilis data kepercayaan konsumen AS serta pidato dari gubernur The Fed.

